88 MRD FT-TAL TÁMOGATTA A KORMÁNY A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAKAT, ORBÁN FELEKEZETÉHEZ, A REFORMÁTUSOKHOZ 55 MRD FT KERÜL. A HATÁRON TÚLRA ADOTT 33 MRD FT KÖZPÉNZBÕL IS ORBÁN EGYHÁZA RÉSZESEDETT A LEGJOBBAN, 26 MRD-OT KAPOTT AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET. A HIT GYÜLEKEZETE 758 MILLIÓ FORINTOT KAP EGY RENDEZVÉNYKÖZPONT ÉS EGY KÖNYVTÁR LÉTREHOZÁSÁRA. SPORTCÉLRA 70 MRD FT-OT CSOPORTOSÍT ÁT A KORMÁNY, A FRADIVÁROS-PROJEKT 15 MRD-ÉRT ÉPÜLHET A NÉPLIGETBE. KÉT MILLIÁRD FORINTOT ADOTT A KORMÁNY A HÕS UTCAI NYOMORTELEP FELSZÁMOLÁSÁRA. PETÁRDAMENTES ÖVEZETEK LÉTREHOZÁSÁT JAVASOLJÁK A LIBERÁLISOK SZILVESZTERRE. EGY KUTATÁS SZERINT MAGYARORSZÁGRÓL KERÜLT A NEGYEDIK LEGTÖBB FEGYVER AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ - ÍRJA AZ INDEX. JANUÁRTÓL 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ INTERNET-SZOLGÁLTATÁS ÁFÁJA. NEM TUDJA BEHAJTANI A NAV A 2014-ES VÁLASZTÁSON INDULT KAMUPÁRTOKON A RÁJUK KISZABOTT MINTEGY 2 MRD FT ÖSSZEGÛ BÍRSÁGOT. VONA GÁBOR: ORBÁN LELKILEG MEG AKAR TÖRNI, ÉS EZÉRT A CSALÁDOMAT IS ZAKLATJÁK DIE PRESSE. SZÉL BERNADETT: NEM AKARJA KIFIZETNI AZ LMP A 9 MILLIÓ FORINTOS ÁSZ-BÍRSÁGOT MAGYAR NEMZET. KAMPÁNNYAL ÉS SZIGORRAL ELÕZNÉ MEG A KÖZÚTKEZELÕ A HALÁLOS BALESETEKET AZ ÚTÉPÍTÉSEKNÉL. FENYEGETÕ LEVÉL MIATT KIÜRÍTETT EGY VONATOT A RENDÕRSÉG HOLLANDIÁBAN A NÉMET HATÁR KÖZELÉBEN. LESZÚRT EGY 15 ÉVES NÉMET LÁNYT EGY VELE EGYKORÚ AFGÁN FIÚ EGY NÉMETORSZÁGI KISVÁROSBAN. EGY FELMÉRÉS SZERINT A NÉMETEK TÖBBSÉGE BÜNTETNÉ A MENEKÜLTEK ELOSZTÁSÁT ELUTASÍTÓ UNIÓS TAGÁLLAMOKAT. BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT SZORGALMAZTA A NÉMET SZÖVETSÉGI MUNKAÜGYI ÜGYNÖKSÉG VEZETÕJE. PAOLO GENTILONI: OLASZORSZÁG KATONÁKAT KÜLD NIGERBE AZ EMBERCSEMPÉSZET ELLENI HARCHOZ. KETTÕS ÖNGYILKOS MERÉNYLETET HAJTOTT VÉGRE AZ ISZLÁM ÁLLAM AZ AFGÁN FÕVÁROSBAN, LEGKEVESEBB 40-EN MEGHALTAK. FELGYÚJTOTTA MAGÁT, ÉS MEGHALT TIBETBEN EGY VOLT BUDDHISTA SZERZETES, ÍGY TILTAKOZVA A KÍNAI MEGSZÁLLÁS ELLEN. HÁZI KÉSZÍTÉSÛ POKOLGÉP ROBBANT SZERDÁN EGY SZENTPÉTERVÁRI BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN, 13-AN MEGSEBESÜLTEK, NYOLC EMBERT KÓRHÁZBAN ÁPOLNAK. PUTYIN: TERRORCSELEKMÉNY VOLT A SZENTPÉTERVÁRI ROBBANTÁS. DMITRIJ PESZKOV: SZENTPÉTERVÁR NEM VÁLT SEBEZHETÕVÉ A TERRORCSELEKMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK NÉLKÜL LÉPNEK HATÁLYBA A ANYANYELVHASZNÁLATOT ELÕSEGÍTÕ ROMÁN TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK. TILLERSON ÉS LAVROV TELEFONON EGYEZTETETT ÉSZAK-KOREÁRÓL, SZÍRIÁRÓL ÉS UKRAJNÁRÓL. ENSZ: CSAKNEM 70 CIVIL HALT MEG A RIJÁDI VEZETÉSÛ SZÖVETSÉGESEK JEMENI LÉGICSAPÁSAIBAN. FELSZÁMOLJÁK A FÜLÖP-SZIGETEK REPÜLÕGÉPGYÁRÁT, MERT 45 ÉV ALATT EGYETLEN REPÜLÕGÉPET SEM GYÁRTOTT. VALÓSZÍNÛLEG RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS ÉRTE AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMLÉTESÍTMÉNY KÖZELÉBEN ÉLÕKET DÉL-KOREAI ORVOSOK SZERINT. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTE A BÍRÓSÁG AZT A FÉRFIT, AKI DECEMBER 23-ÁN ESTE HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST SALGÓTARJÁNBAN. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A CSONGRÁD MEGYEI ÜLLÉSEN. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KÁLMÁN ALAJOS KÉMIKUS, AZ MTA RENDES TAGJA. HOLTTESTET EMELTEK KI A TISZÁBÓL SZOLNOKON A "SZÁZLÁBÚ HÍDNÁL" A HIVATÁSOS TÛZOLTÓK. SAJTÓINFORMÁCIÓK SZERINT A KARÁCSONY ELÕTT ELTÛNT TISZAVÁRKONYI FIATAL LEHET AZ ÁLDOZAT. LESODRÓDOTT A 81-ES FÕÚTRÓL, ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÁSZÁR ÉS MEZÕÖRS KÖZÖTT, EGY EMBER MEGHALT. ORFK: ORSZÁGSZERTE 700 HELYEN LEHET SZILVESZTERI PIROTECHNIKAI ESZKÖZT VÁSÁROLNI, ÍGY MINDENKI LEGÁLISAN SZEREZHETI BE AZ ÜNNEPLÉS KELLÉKEIT.