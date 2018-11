2018. NOVEMBER 18., VASÁRNAP ORBÁN VIKTOR ÉS TARLÓS ISTVÁN MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A FÕVÁROS NAPJA ALKALMÁBÓL TARTOTT ÜNNEPSÉGEN SZOMBATON, A VÁROSHÁZÁN. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: KÖRÜLBELÜL EZERMILLIÁRDOT JELENT A FÕVÁROSNAK A KORMÁNYFÕVEL MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS. AZ MSZP SZERINT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÉS TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER BUDAPEST KIFOSZTÁSÁRÓL IRT ALÁ SZÁNDÉKNYILATKOZATOT. LMP: BUDAPESTET VÉGÉRVÉNYESEN GYÁMSÁG ALÁ HELYEZTE ORBÁN VIKTOR ÉS TARLÓS ISTVÁN. FIDESZ: A BALOLDAL CSAK KIFOSZTOTTA BUDAPESTET. MÉG AZ IDÉN MEGKEZDI MÛKÖDÉSÉT A FÕVÁROSI KÖZFEJLESZTÉSEK TANÁCSA. A TANÁCS HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK A BUDAPESTET ÉRINTÕ VALAMENNYI KIEMELT ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS. NOVÁK KATALIN EMMI-ÁLLAMTITKÁR: A KORASZÜLÖTTEKET ÉS SZÜLEIKET SEGÍTÕ SZAKTERÜLETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL MÉG TÖBB KORASZÜLÖTT VÁLHAT EGÉSZSÉGES FELNÕTTÉ. KKM: MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉSRE FOLYTATOTT A MAGYAR NAGYKÖVET MEGBESZÉLÉST PÉNTEKEN AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN, NINCS SZÓ BERENDELÉSRÕL. DEUTSCH TAMÁS: ÍRÁSBELI KÉRDÉSSEL FORDUL A FIDESZ ÉS A KDNP AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉHEZ A "MIGRÁNSKÁRTYÁKKAL" KAPCSOLATBAN. HOLLIK ISTVÁN: A MIGRÁNSKÁRTYÁK ÜGYÉBEN AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSÁTÓL IS VÁLASZT VÁRNAK A KORMÁNYPÁRTOK. POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK MA A DÉL-BARANYAI KISSZENTMÁRTONBAN, A TISZTSÉGÉRT NÉGY FÜGGETLEN JELÖLT INDUL. EGY BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ÉRTELMÉBEN JÖVÕRE ÚJABB KÉT NÉMET VÁROSBÓL TILTJÁK KI RÉSZBEN A RÉGEBBI DÍZELAUTÓKAT. FELÜLVIZSGÁLJÁK NÉMETORSZÁGBAN AZT A SZABÁLYT, HOGY TILOS VISSZATOLONCOLNI SZÍRIAI MENEDÉKKÉRÕKET A HAZÁJUKBA. A HOLLAND KORMÁNYFÕ ELUTASÍTOTTA A KÖZÖS EURÓPAI HADSEREG LÉTREHOZÁSÁNAK ÖTLETÉT. MAGYARORSZÁG TÁMOGATJA HORVÁTORSZÁG CSATLAKOZÁSÁT AZ OECD-HEZ JELENTETTE KI MARIJA PEJCINOVIC BURIC HORVÁT KÜLÜGYMINISZTER. MINTEGY EZER HELYEN TÜNTETTEK SZOMBATON FRANCIA CIVILEK AZ ÜZEMANYAG ADÓJÁNAK EMELÉSE MIATT. ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELTE TÖBB TÍZEZER EMBER SZOMBATON PRÁGÁBAN. RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE RANDALÍROZÓKKAL SZOMBAT ESTE ATHÉN BELVÁROSÁBAN AZ 1973-AS DIÁKLÁZADÁS ÉVFORDULÓJÁN RENDEZETT DEMONSTRÁCIÓT KÖVETÕEN. MÉGSEM INDUL A BAJOR KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ ELNÖKSÉGI POSZTJÁÉRT MANFRED WEBER, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE, A CSU ALELNÖKE. THERESA MAY: A VEZETÕVÁLTÁS SEM KÖNNYÍTENÉ MEG A BREXIT-TÁRGYALÁSOKAT. ARGENTIN VÉDELMI MINISZTER: ARGENTÍNA NEM TUDJA FELSZÍNRE HOZNI SAJÁT EREJÉBÕL AZ EGY ÉVE ELSÜLLYEDT TENGERALATTJÁRÓJÁT. LAKOTT TERÜLETEN LEZUHANT EGY MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS HARCI REPÜLÕGÉP TEXASBAN, KETTEN MEGHALTAK. 76-RA EMELKEDETT A KALIFORNIAI TÛZVÉSZ HALOTTAINAK SZÁMA, A HATÓSÁGOK TÖBB MINT EZER EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK NYILVÁN. A CIA SZERINT A SZAÚDI TRÓNÖRÖKÖS RENDELTE EL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁT THE WASHINGTON POST. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK: AZ AMERIKAI KORMÁNY NEM VETTE FONTOLÓRA FETHULLAH GÜLEN TÖRÖK HITSZÓNOK KIADATÁSÁT TÖRÖKORSZÁGNAK. HOSSZÚ BÖRTÖNBÜNTETÉSEKRE ÍTÉLTÉK TÖRÖKORSZÁGBAN AZ ISZTAMBULI REPÜLÕTÉR ELLENI 2016. JÚNIUSI TERRORTÁMADÁS TÖBB VÁDLOTTJÁT. OSDH: LEGKEVESEBB 43 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT SZOMBATRA VIRRADÓRA A SZÍRIAI HADZSIN TÉRSÉGBEN AZ AMERIKAI VEZETÉSÛ KOALÍCIÓ BOMBÁZÁSÁBAN. LEGKEVESEBB 33 EMBER HALÁLÁT OKOZTA EGY CIKLON INDIA DÉLI RÉSZÉN, 82 EZREN OTTHONAIK ELHAGYÁSÁRA KÉNYSZERÜLTEK. KATASZTRÓFAVÉDELEM: LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÚJKÉREN. ÚT MENTI FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ DABASON, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. BÉCSBEN ELHUNYT PRINCZ GÁBOR SZOMBATON, A POSTABANK EGYKORI ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, 62 ÉVES VOLT. KIGYULLADT EGY 200 NM-ES ÉPÜLET TETÕSZERKEZETE A FÕVÁROS VI. KERÜLETÉBEN AZ ÉPÜLETBEN VOLTAK A DK KÖZPONTI IRODÁI, AMIK TELJESEN MEGSEMMISÜLTEK. LETÉRT A 31-ES FÕÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ SZENTMÁRTONKÁTA ÉS TÁPIÓSZECSÕ KÖZÖTT SZOMBATON, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.