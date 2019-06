Sajtóklub - ajánló

Pünkösdkor, húsvét után ötven nappal a Szentlélek eljövetelét ünneplik a keresztények. Ez a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott EP-képviselője. Abszurdnak nevezte Kálmán Olga főpolgármester-jelöltségét Ferencz Orsolya űrkutató a Hír TV Civil Kör című műsorában. Simon János politológus rámutatott: Gyurcsány Ferencet az motiválhatta Kálmán Olga jelölésében, hogy a feleségével vezetett EP-kampány a DK számára sikeres volt, és hasonló színészi teljesítményt várnak a volt televízióstól az önkormányzati választáson. A dunakeszi ellenzék - öt párt és egy mozgalom - közös jelöltet indít az őszi polgármester-választáson - jelentették be. Abban is megállapodtak, hogy a város mind a tíz körzetében közös képviselőjelölt indul majd. Az úzvölgyi események miatt tartott tüntetést Románia budapesti nagykövetségénél az Erdélyi Magyarok és Székelyek Információs Oldala. Román-magyar szolidaritási menetet szerveztek Kolozsváron az úzvölgyi katonatemetőnél történt incidensek miatt. A román Nemzeti Védelmi Minisztérium memorandumot készít elő, amelyben hivatalosan kéri a kormánytól az úzvölgyi katonatemető gondozásának átvételét - közölte Gabriel Les védelmi miniszter. Valódi emberi közösséget szorgalmazott a közösségi oldalak helyett Ferenc pápa a Szent Péter téren celebrált pünkösdvasárnapi miséjében. Ferenc pápa katolikus egyházfő a Szentlélek eljövetelének a mai világhoz szóló üzenetéről beszélt, és harmóniát, összetartó emberi közösséget szorgalmazott. A nagyvárosokban élő szegények, rászorulók segélykiáltásának meghallására szólított fel Ferenc pápa a pünkösdi virrasztáson mondott beszédében a Szent Péter téren. Az EU tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen mozgósítanak - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ-, és partvédelmi szervezet vezetője. Vitorláshajó kötött ki 53 pakisztáni illegális bevándorlóval a fedélzetén a dél-olaszországi Isola di Capo Rizzuto településen. A görög parti őrség felszámolt egy nemzetközi embercsempész-hálózatot - közölte a hatóság pireuszi központja. Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb eszközöket és az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját találtak az otthonában – közölte Ivan Gesev bolgár főügyészhelyettes. Német sajtóértesülés szerint őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a Kassel területi államigazgatási hivatal vezetője, Walter Lübcke ellen elkövetett gyilkos merénylettel összefüggésben. Több ezer ember vonult utcára Varsóban, hogy egyenlő jogokat követeljenek a meleg és leszbikus közösség tagjainak. Holnap kezdődik Theresa May brit miniszterelnök utódjának megválasztási folyamata. Házi őrizetbe került Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószer eladásának kísérletével vádoltak meg. Tízezrek vonultak Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong kiadjon szökevényeket Kínának. A javaslat ellenzői megkérdőjelezik a kínai bíróság tisztességét. Megkezdődött az elnökválasztás Kazahsztánban. Őrizetbe vettek mintegy száz, az elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban - jelentették hírügynökségek. A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen - közölte az al-Maszíra televízió. Az amerikai vezetés nem tárgyalt az Izrael által 1967-ben Jordániától elfoglalt Ciszjordánia bármely részének izraeli annektálásáról - közölte a The Times of Israel. Mexikó méltósága sértetlen maradt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások után - jelentette ki a mexikói külügyminiszter. Jóváhagyta a nicaraguai kongresszus a Daniel Ortega elnök által támogatott amnesztiatörvényt. Pánik tört ki a washingtoni melegfelvonuláson, mert többen lövéseket véltek hallani, a kialakult tülekedésben többen megsérültek. Összeütközött egy konténerszállító hajóval és elsüllyedt Hamburg közelében a Schwinge folyón egy történelmi vitorláshajó, melynek utasai közül öten megsérültek, egy nő súlyosan. A tengerjáró hajóknak a város csatornáin való közlekedése ellen tüntettek Velencében, egy héttel azután, hogy egy tengerjáró egy kisebb turistahajóval ütközött össze az egyik állomáson. Dunai hajóbaleset: Újabb holttestet azonosítottak, még nyolc embert keresnek. Nagy eséllyel csak az ünnepek után kezdődhet meg a Hableány roncsának kiemelése a Dunából - közölte a TEK Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője. Lassan, de folyamatosan csökken a Duna vízszintje Budapestnél, és további lassú apadás várható. A Tiszán Csongrádnál tetőzött az ár - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Újra járnak a vonatok Vásárosnamény és Záhony között. A Ferencváros férfi vízilabdacsapata megnyerte a Bajnokok Ligáját. Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon. Labdarúgó Eb-selejtező: Azerbajdzsán - Magyarország 1:3 Női röplabda Európa-liga: Magyarország - Horvátország 2:3 Puskás-Suzuki Kupa: Budapest Honvéd - CR Flamengo (brazil) 3:2 A házigazda magyar női hetesrögbi-válogatott két győzelemmel és három vereséggel a 9. helyen zárta a másodosztályú Európa-bajnokság első tornáját Budapesten.