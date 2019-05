Sajtóklub - ajánló

A kereszténydemokrata politikai vezetők feladata, hogy védjék és erősítsék azt az életformát, amely a keresztény hitből kinőtt: az emberi méltóságot, a családot, a hazát és az egyházi közösségeket - mondta Orbán Viktor. Az egységes nemzet, az egységes egyház összetartozó fogalmak - mondta Varga Mihály Debrecenben, a Magyar Református Egység Napjának nyitóünnepségén. Az EP választás tétje, hogy bevándorlásellenes többség jön-e létre az európai intézményekben - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Miskolcon. Pénteken délután 16 órakor lezárult a külképviseleti névjegyzékbe vétel határideje, több mint húszezren szavaznának, EP választáson Magyarország külképviseletein, közülük 1700-an Londonban. Egy szinten van az MSZP és a DK támogatottsága, ami korábban elképzelhetetlen lett volna - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. „Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik” megállítását nevezte az EP választás tétjének Tóth Bertalan MSZP-elnök a párt budapesti kampányrendezvényén. Erős baloldali Európára van szükség - jelentette ki az Európai Szocialisták Pártjának csúcsjelöltje Budapesten, az MSZP európai parlamenti kampányrendezvényén. Az ellenzék teljes mellszélességgel beállt a bevándorláspártiak csúcsjelöltje mögé - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal kapcsolatban, hogy Frans Timmermans részt vett az MSZP budapesti kampányrendezvényén. A Magyar Liberális Párt szerint le kell váltani Tarlós István jelenlegi főpolgármestert, azonban erre a feladatra sem Karácsony Gergely, sem Puzsér Róbert nem megfelelő jelölt - mondta az ellenzéki párt budapesti választmányának elnöke. Az LMP szerint fel kell lépni a „klímabűnöző” nagyvállalatok és a „kannibálpolitika” ellen! Az ellenzék kezdettől fogva falaz Czeglédy Csabának - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János közölte: „Gyurcsányék az EP-listára is azért tették fel Czeglédy Csabát, hogy mentelmi jogot adjanak neki”. A honvédségnek 2019-ben 513 milliárd forintos rekordköltségvetése van - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Nagy az érdeklődés a Magyar Falu Program eddigi pályázatai iránt - közölte a Miniszterelnökség. A szülőktől, illetve a családban szerzett pénzügyi minta nagyon meghatározó - mondta Merényi Zsuzsanna, a Pénziránytű Alapítvány oktatási igazgatója az M1 csatornán. A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy miként használják a közösségi médiát, és ebben a tanároknak nagy szerepük van - mondta Szűts Zoltán médiakutató. Minden eddiginél nagyobb területen lesz idén a Szántóföldi Napok és AgrárgépShow: Idén 60 hektáron 150 kiállítóval várják az érdeklődőket május 23-án és 24-én Mezőfalván. A héten rendben lezajlottak a szakmai érettségi vizsgák. Idén 26 726 diák érettségizett szakmai ismeretekből, ebből 1 986 fő emelt szinten, ami több mint 8 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az Európai Parlament tagjainak választásán öt európai uniós tagállamban kötelező a részvétel - Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Görögországban és Luxemburgban a választásra jogosultaknak kötelező elmenniük voksolni. Magyarország továbbra is kész amerikai védelmi technológiával fejleszteni az ország légvédelmi rendszerét - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök havonta 500 illegális migránst tervez áttelepíteni a mexikói határról Florida demokrata párti politikusok által irányított városaiba, ahol addig maradnának, amíg menedékkérelmükről nem döntenek. Az Egyesült Államok légelhárító rakétarendszerek eladását hagyta jóvá Dél-Koreának és Japánnak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Sebastian Kurz osztrák kancellár kizárta, hogy az általa vezetett Osztrák Néppárt folytassa az együttműködést Heinz-Christian Strache alkancellárral, korrupciós botránya miatt. Felajánlotta lemondását a botrányba keveredett osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache. Szélsőséges fegyveresek támadtak több települést az északnyugat-szíriai Latakía tartományban. Az amerikai kormány megszünteti a kanadai acél-és alumíniumtermékekre kivetett vámot - jelentette be közös közleményében Washington és Ottawa. Donald Trump amerikai elnök később külön bejelentette a megállapodást Mexikóval is. Húsz év börtönbüntetésre ítélte egy virginiai szövetségi bíróság a 62 éves Kevin Malloryt, a CIA egyik korábbi munkatársát, mert Kínának kémkedett. Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép Börgöndön. A Dunába esett egy férfi a Szabadság hídról - a budapesti vízirendőrök a Fővám térnél segítették partra . Lezárják Budapesten a Teréz körutat a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között vasárnap - sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Nagykörút ezen szakaszát. Bicsák Bence bronzérmet szerzett a triatlonosok világbajnoki-sorozatának jokohamai versenyén. Márton Anita a kilencedik helyen végzett a női súlylökők között Sanghajban, az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat második állomásán. A miniszterelnök fogadta Aleksander Ceferint, az Európai Labdarúgó Szövetség elnökét a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor szerint sportdiplomáciai siker a női labdarúgó BL-döntő budapesti megrendezése.