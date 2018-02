5.50 - CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 6.30 - EGÉSZSÉGÜGYI KRÍZISHELYZETET HIRDETNE A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ - VENDÉG: OLÁH LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, DK. 6.40 - BARANYA LEGNAGYOBB KORRUPCIÓS ÜGYÉNEK TARTJA A JÁRMÛCSEREPROGRAMOT AZ EGYÜTT - VENDÉG: BERKECZ BALÁZS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLT, EGYÜTT. 8.30 - A PERONON Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK. A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KORMÁNYPÁRTI POLGÁRMESTERJELÖLT AZZAL RIOGATJA A HELYIEKET, HOGY MÁRKI-ZAY PÉTER MECSETET ÉPÍTENE. A CSALÁS GYANÚJÁVAL JELENLEG ELÕZETESBEN ÜLÕ, VOLT MSZP-S CZEGLÉDY CSABA IS INDULHAT A VÁLASZTÁSON. DK: BOKROS LAJOS PÁRTJA EGYÉRTELMÛEN A FIDESZT SEGÍTI INDULÁSÁVAL AZ ÁPRILISI VÁLASZTÁSOKON. AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY SZIGORÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A JOBBIK, AZ ÚJABB ÁLLATBÁNTALMAZÁS MIATT. KÖNNYEN ÉRTHETÕ KISOKOST KÉSZÍTETTEK A JOBBIK SZAKÉRTÕI, HOGY MEGKÖNNYÍTSÉK A KÜLFÖLDRE VÁNDOROLT MAGYAROK SZAVAZÁSÁT. 800 ÓRIÁSPLAKÁTON ÉS 300 CITYLIGHTON HIRDETI MAGÁT AZ LMP AZ ODEX NEVÛ, FIDESZ-KÖZELI CÉGNÉL INDEX. AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD ÖSSZEGYÛJTÖTTE AZ ORSZÁGOS LISTA ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZÁMÚ AJÁNLÁST. EGY MRD FORINTOT KÖLTHET AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKÉVRE A SCHMIDT MÁRIA VEZETTE TERROR HÁZA. TITKOSÍTOTTA A CEGLÉDI KÖZGYÛLÉS FIDESZES TÖBBSÉGE A VÁROS 10 MILLIÓS KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJÁT. LÁZÁR: NEM TERVEZI A KORMÁNY A TÛZIFA ÁRÁNAK CSÖKKENTÉSÉT. ÚJABB MILLIÁRDOKKAL DRÁGULT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ, BUDAVÁRI ÉPÜLETE 444. BÁR TAVASZRA TERVEZTÉK, VÉGÜL CSAK ÕSSZEL ADJÁK MAJD ÁT A VASAS LABDARÚGÓCSAPATÁNAK ÚJ STADIONJÁT. EGY UDVARBAN ÁLLÓ KAMIONOS CT-BEN KEZELIK A RÁKOS BETEGEKET A BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZBAN HVG.HU. AUSZTRÁL KÜLÜGYMINISZTER: SZOROSABBRA KELL FÛZNI A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉST MAGYARORSZÁGGAL. KÉT LENGYEL SZÉLSÕJOBBOLDALI PRÓBÁLTA FELGYÚJTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG UNGVÁRI SZÉKHÁZÁT FEBRUÁR 4-ÉN. AZ ENSZ TAGÁLLAMAI MEGKEZDTÉK A TÁRGYALÁSOKAT A SZERVEZET MIGRÁCIÓS EGYEZMÉNYÉNEK TERVEZETÉRÕL NEW YORKBAN. SZIGORÚBBAN BÜNTETNÉ AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK. SZTRÁJKOL A FRANCIA MENEKÜLTÜGYI HIVATAL AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZET ELLEN. A JOGÁLLAMISÁGHOZ, ÉS A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG KEZELÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ KÖTNÉ AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOKAT A NÉMET KORMÁNY. SPANYOLORSZÁGI ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI A SVÁJCBA TÁVOZOTT KATALÁN FÜGGETLENSÉGI POLITIKUS ELLEN. MINTEGY 200 EZREN ÍRTÁK MÁR ALÁ AZ ÉTTERMI DOHÁNYZÁSI TILALOM ENYHÍTÉSÉNEK KORMÁNYZATI TERVE ELLENI PETÍCIÓT AUSZTRIÁBAN. MERKEL: TÍZ ÉVE MOST VAN A LEGNAGYOBB ESÉLY A GÖRÖG-MACEDÓN NÉVVITA RENDEZÉSÉRE. FELMÉRÉS: AZ AMERIKAIAK KÉTHARMADA TÁMOGATJA A FEGYVERTÖRVÉNYEK SZIGORÍTÁSÁT. 99 ESZTENDÕS KORÁBAN ELHUNYT BILLY GRAHAM VILÁGHÍRÛ AMERIKAI PRÉDIKÁTOR. HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA FENYEGET A SZÍRÍAI KELET-GÚTÁBAN, AMELYET NAPOK ÓTA TÁMADNAK A SZÍR KORMÁNYERÕK. GYEREKPORNOGRÁFIÁÉRT ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY AUSZTRÁL FÉRFIT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. A KOLUMBIAI HADSEREG HATÁRÁTKELÕHELYEKET ZÁRT LE A VENEZUELAI HATÁRON, HOGY MEGÁLLÍTSÁK AZ ELLENÕRZÉS NÉLKÜLI MIGRÁCIÓT. POSZTUMUSZ TÖRZSÕRMESTERRÉ ELÕLÉPTETTÉK A MÚLT HETI ÚJPESTI BALESETBEN, KÉT RENDÕRAUTÓ ÜTKÖZÉSE KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT RENDÕRT. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL NYRT., A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. NÉGY ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY TATABÁNYAI FÉRFIT, AKI LÖVEDÉKEKET ÉS ROBBANÓANYAGOKAT TÁROLT. ÖT ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EMBERÖLÉSÉRT EGY BETEG FIÁT ELHANYAGOLÓ FÉRFIT. HÉT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FÉRFI, AKI 2015-BEN MEGÖLTE IDÕS ÉDESAPJÁT. LEÉGETT EGY LAKÓHÁZ A BÁCS-KISKUN MEGYEI BÁCSALMÁSON, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. A BRFK BESZÁMOLÓJA SZERINT MINIMÁLISAN CSÖKKENT A FÕVÁROSBAN REGISZTRÁLT BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA 2017-BEN.