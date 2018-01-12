2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Rossz kilátás – Egyenesen

Hír TV

2018. január 12., péntek 13:31, frissítve: péntek 13:40

Adás:
2018. január 12., péntek 19.00

Rossz kilátás
Elrontja a családi ház kilátását, ezért nem igazán kedveli Orbán Viktor felesége a felcsúti stadiont – írja a The Guardian című napilap, amely helyszíni riportban mutatta be a brit olvasóknak a kormányfő szentélyét. A sportág, amelyre tavaly is milliárdokat költött az állam, Orbán szerint nem üzlet, hanem művészet.

Vendégek:
Herényi Károly volt országgyűlési képviselő, MDF
Farkasházy Tivadar alapító, Hócipő

 

 

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