2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Robbanás – Panaszkönyv

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:48, frissítve: péntek 13:14

Adás:
2017. december 2., szombat 20.05
2017. december 3., vasárnap 0.05
2017. december 3., vasárnap 11.05

Lefoglalva
Bliccelt a buszon: viszi az autóját a végrehajtó. Miért ilyen indokolatlanul magas a büntetés?

Robbanás
Nem adnak használati útmutatót a gázpalackokhoz. Súlyos baleseteket okozhatnak, ha szakszerűtlenül kötik be őket.

Visszaélés
Tóth Vera nevével reklámozza fogyasztószereit egy cég. Az énekesnő hiába tiltakozik, újabb és újabb, kétes hatású szereket adnak el a nevével, fotójával.

Keleti konyha
Miért szeretjük a kínait? Milyen szolgáltatásokat kapunk a pénzünkért? Éttermeket teszteltünk.

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