2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Rézangyalok – Vetítő

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2017. december 5., kedd 13:31, frissítve: kedd 14:05

Adás:
2017. december 6., szerda 11.05

​​12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.​​

​​Rézangyalok
​R​endező: Surányi Z. András

A hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő fiatalok iskolai alulteljesítése és lemorzsolódása súlyos problémát jelent ma Magyarországon. Miskolcon, egy baptisták által fenntartott általános iskolában 2014 szeptembere óta rézfúvóshangszer-oktatás folyik. A magyar kormány és a máltaiak közös, társadalmi felzárkóztatási céllal létrehozott Szimfónia programja válik itt valósággá.

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