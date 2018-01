Rendkívüli ülésen hallgatná meg a miniszterelnököt a Jobbik – Reggeli járat

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSEN HALLGATNÁ MEG A MINISZTERELNÖKÖT A JOBBIK. VENDÉG: STAUDT GÁBOR ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 6:40 - HALÁL A KIRAKATKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁN. VENDÉG: SZABÓ TÍMEA TÁRSELNÖK, PÁRBESZÉD 8:30 - PERON. VENDÉG: HORVÁTH CSABA SZOCIALISTA FÕVÁROSI KÉPVISELÕ 5-6 EZER BÛNÖZÕ KAPHATOTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT HAMIS UKRÁN PAPÍROKKAL - DERÍTETTE KI A CÉLPONT. AZ ÜGYBEN MOLNÁR ZSOLT ÖSSZEHÍVTA JÖVÕ CSÜTÖRTÖKRE A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGOT, A JOBBIK PEDIG JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ. A LEGDRÁGÁBB AJÁNLATTAL NYERT AZ ADÓHIVATAL NYOMTATÓ-KÖZBESZERZÉSÉN EGY, A MINISZTERELNÖK EGYIK TESTVÉRÉHEZ KÖTHETÕ CÉG - DIREKT36. AKÁR 250 PÁRT IS INDULHAT AZ ÁPRILISI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON, CSAK TAVALY HETVEN ÚJ PÁRTOT JEGYEZTEK BE. TOVÁBB KÖZPONTOSÍTHATJA AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERT A KORMÁNY, HA ÚJRA KÉTHARMADDAL NYER A FIDESZ AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. HIDVÉGHI BALÁZS: 186 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE EDDIG A FIDESZ "SOROS GYÖRGYÖS" ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓJÁBAN. DEUTSCH TAMÁS: FENNÁLL A GYANÚ, HOGY AZ EP SZAKBIZOTTSÁGA POLITIKAI NYOMÁST KÍVÁN GYAKOROLNI MAGYARORSZÁGRA. AZ LMP BENYÚJTJA AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT 12 PONTJÁT. OKTATÁSI MINIMUMOT HOZOTT LÉTRE 8 ELLENZÉKI PÁRTTAL KÖZÖSEN A TANÍTANÉK MOZGALOM. SZINTE SZÓRÓL SZÓRA AZONOS PÁLYÁZATOKKAL NYERTEK AZ ADÓHIVATAL ELNÖKÉHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK EGY UNIÓS PÁLYÁZATON - MAGYAR NEMZET. TÍZMILLIÓKÉRT DOLGOZIK AZ AGRÁRTÁRCA FELÜGYELTE HORTOBÁGYI NEMZETI PARKNAK AZ AGRÁR-ÁLLAMTITKÁR FÉRJÉNEK CÉGE - INDEX. AZ ÁSZ-VIZSGÁLATOKBAN ÉRINTETT EGYIK ÁLLAMI BANKBAN DOLGOZIK AZ ÁSZ ELNÖKÉNEK FELESÉGE - ÁTLÁTSZÓ. AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ FORDUL 14 CIVIL SZERVEZET AZ ÕKET MEGBÉLYEGZÕ TÖRVÉNY MIATT. ELÕRELÉPÉST SÜRGET A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁSBAN LENGYELORSZÁGGAL SZEMBEN AZ EP ILLETÉKES BIZOTTSÁGA. LEMONDOTT AZ FBI HELYETTES IGAZGATÓJA, ANDREW MCCABE. MEGZAVARTÁK KURDPÁRTI TÜNTETÕK A NÉMET KORMÁNYSZÓVIVÕI TÁJÉKOZTATÓT. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS MIATT JELENTÕSEN NÕ AZ ÁRVIZEK KOCKÁZATA KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN. A HARMINCAS ÉVEK ANTISZEMITIZMUSA FENYEGETI A MAI EURÓPÁT A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS ELNÖKE SZERINT. MEGSZAVAZZA AZ RMDSZ A VIORICA DANCILA VEZETTE ÚJ ROMÁN KORMÁNY BEIKTATÁSÁT. BREXIT - HUSZONHETEK: A TERVEZETT ÁTMENETI IDÕSZAKOT 2020. DECEMBER 31-ÉN KELLENE LEZÁRNI. HÉTFÕN VÁDEMELÉS NÉLKÜL MÁR SZABADON IS ENGEDTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI VEZETÕT A HATÓSÁGOK. TÖBB MINT 3000 ÉVES HETTITA TEMPLOM RONGÁLÓDOTT MEG A TÖRÖK HADSEREG TÁMADÁSÁBAN AFRÍNBAN. TETÕZIK A SZAJNA PÁRIZSNÁL, DE SZAKÉRTÕK SZERINT A VÍZSZINT NEM ÉRI EL AZ EDDIGI REKORDMAGASSÁGOT JELENTÕ HAT MÉTERT. MEGTORLÓ KERESKEDELMI LÉPÉSEKET HELYEZETT KILÁTÁSBA AZ EU-VAL SZEMBEN DONALD TRUMP EGY BRIT TÉVÉINTERJÚBAN. BÍRÁLTA IZRAEL AZT A LENGYEL TÖRVÉNYJAVASLATOT, AMI TILTANÁ, HOGY AZ ORSZÁG TERÜLETÉN LÉVÕ NÁCI HALÁLTÁBOROKAT LENGYEL TÁBORNAK NEVEZZÉK. 47 MILLIÓ GYEREKET ÉRINT A LÉGSZENNYEZETTSÉG INDIÁBAN A GREENPEACE SZERINT. FEGYVERES TÁMADÁS ÉRT EGY KATONAI AKADÉMIÁT KABULBAN, ÖT KATONA MEGHALT, TÍZEN MEGSEBESÜLTEK, AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA A FELELÕSSÉGET. ÓRIÁSI FENYEGETÉST JELENT A KORALLZÁTONYOKRA A TÖMEGTURIZMUS THAIFÖLDÖN. HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN, 86 ÉVES KORÁBAN HÉTFÕN ELHUNYT BOLBA LAJOS KARMESTER. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M9-ES AUTÓÚTON, BOGYISZLÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGHALT. NYOLCVANHAT ÉVES KORÁBAN ELHUNYT UJVÁRY ZOLTÁN NÉPRAJZPROFESSZOR. ÚJRA JÁRHATÓ A FERIHEGYI GYORSFORGALMI ÚT, AHOL KORÁBBAN LESZAKADT EGY KAMION FELÉPÍTMÉNYE. 4 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLT A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK EGY, A RENDÕRÖK ELÕL TEREPJÁRÓVAL MENEKÜLÕ FÉRFIT. MOTOROS ÜTKÖZÖTT AUTÓVAL BUDAPESTEN A XIII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ELTÉVEDT KIRÁNDULÓKAT MENTETTEK KI A RENDÕRÖK A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI CSERÉPFALU MELLETTI ERDÕBÕL. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 33-AS FÕÚTON POROSZLÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETMÛDÍJAT KAPOTT GAZDAG GYULA DOKUMENTUMFILM-RENDEZÕ A NEGYEDIK BUDAPESTI NEMZETKÖZI DOKUMENTUMFILM FESZTIVÁLON.