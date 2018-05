Régi vágás – Egyenesen plusz

Adás:

2018. május 4., péntek 19.00.

Régi vágás

Orbán Viktor már nem illiberális államot, hanem régi vágású, kereszténydemokrata országot építene – ez derült ki a szokásos pénteki rádióinterjúból. Mire gondolhatott? Ezt is megkérdezzük a hitoktató Lukácsi Katalintól, és a történész Stefano Bottonitól.

Bársonyos székek

Egy diktatúrában az ellenzéknek az utcán a helye, nem a parlamentben – állítja a Civil Ellenzék Facebook-csoport. Alapítói most arra kérik az ellenzéki pártok képviselőit, hogy ne vegyék át a mandátumot. Itt lesz Adányi Mihály és Pozsár László.

A nemzet hangja

Újraéled a Magyar Nemzet, de már Magyar Hang néven. A választás után bezárt napilap május 8-án szamizdat példánnyal jelenik meg, de tíz nappal később már hetilapként fog működni. Miből, hogyan és főleg, miért? Megkérdezzük a Magyar Hang főmunkatársától, Szerető Szabolcstól.

Daráló

Bedarálhatja a bíróságokat a kormány – szakértők legalábbis így értelmezik azt a javaslategyüttest, ami gyakorlatilag lefejezi a bírói kart. A tervezett változások értelmezésére a jogszociológus Fleck Zoltánt kérjük.

Holland szivar

Néhány hete soha nem látott ellenzéki tömeg vonult ki Pécs főterére, és most újabb demonstráció szerveződik. Akkor még csak szónoka volt, most viszont már szervezője is a megmozdulásnak egy 20 éve itt élő holland férfi. Mi motiválja? Remélhetőleg ezt is megtudjuk Simon Wintermanstól.

Szamárpad

Lázár Jánost a Parlamentben mindig az első sorokban láthattuk, először frakcióvezetőként, később államtitkárként, majd miniszterként. Az új ciklust viszont fontos tisztségek nélkül kezdi meg, ráadásul a patkó leghátsó sorába kérte magát. Bodacz Balázs erről is beszélget Tétényi Évával és Lakner Zoltánnal.