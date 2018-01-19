2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Rabszolgaság - Célpont

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2018. január 19., péntek 18:45, frissítve: péntek 18:56

​Adás:
2018. január 19., péntek 20.30.
2018. január 20., szombat 01.30.
2018. január 20., szombat 19.30.
2018. január 21., vasárnap 22.30.
2018. január 22., hétfő 15.30.

Rabszolgaság
Közmunkások pucolták a magáncégek dióját, de a pénzt nem ők, hanem az önkormányzat kapta a munkáért. Kik keresnek a nagy ötleten?

​A bíróságok helyett a politika ítélkezik!
Hová vezet az, hogy a Fidesz – a saját maga írta alkotmány ellenében is –, ha érdeke úgy kívánja, átveszi a bírók feladatát és ítélkezik?

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