2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Politikai trendek – Elmúlt8év

Hír TV

2018. január 6., szombat 14:12, frissítve: szombat 14:46

Adás:
2018. január 7., vasárnap 21.05
2018. január 10., szerda 23.05
2018. január 13., szombat 8.05

Mennyi idő 8 év a politikában, és mennyire volt törvényszerű, hogy kikristályosodjanak a 2018-as erőviszonyok? Az Elmúlt8évben Török Gáborral elemezzük a 8 év alatt kirajzolódó politikai trendeket, a centrális erőtér és a NER működési mechanizmusait.

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