Polip - Egyenesen

Adás:

2018. február 19., hétfő 19.00.

Polip

Maffiózókat megszégyenítő módon fosztja ki az országot Orbán Viktor – állítja a Jobbik. Itt lesz Vona Gábor, aki kemény elszámoltatást ígér.

Ígéretek

A főügyész leváltásával, ötvenszázalékos egészségügyi béremeléssel, ingyenes alaprezsivel indítaná Gyurcsány a kormányzást. A DK elnöke 12 pontos csomagot jelentett be kampánynyitóján. Honnan lesz rá pénz? Megkérdezzük Gréczy Zsolt szóvivőt.

Kockázat

Milyen nemzetbiztonsági kockázatot lát az Elios-ügyben a belügyminiszter? Ezt kérdezi Pintér Sándortól a nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s elnöke. A stúdióba várjuk Molnár Zsoltot.

Csak a Fidesz?

Sikeres nyolc évről beszélt a miniszterelnök, miközben sorra derülnek ki csalásgyanús ügyek. Csak magukra gondolt, vagy más is tud sikeres lenni? Vendégünk lesz Pogátsa Zoltán közgazdász.

Biodíszlet

Kiakadtak a szülők Újbudán, mert a gyerekeikkel kampányoltak volna. Egy jogvédő alapítvány útmutatást adott ki politikusoknak. Hol a határ? Erről is kérdezzük Gyurkó Szilviát, a Hintalovon Alapítvány vezetőjét.

Kampánystart

Hivatalosan is elindult a választási kampány: bármikor csöngethetnek az aktivisták, és a köztereken is egymást érik a pártok pultjai. Bodacz Balázs erről is beszélget Lakner Zoltánnal és Somogyi Zoltánnal.