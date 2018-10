2018. OKTÓBER 12., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR: BRÜSSZELBEN GÕZERÕVEL GYÁRTJÁK A BETELEPÍTÉSI PROGRAMOKAT KOSSUTH RÁDIÓ. MEGALAKULT A FIDESZ BEVÁNDORLÁSELLENES KABINETJE, NÉMETH SZILÁRD FIDESZ-ALELNÖK FOGJA VEZETNI. TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019 ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. NEM VESZI NAPIRENDRE A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FIDESZ MÁRKI-ZAY PÉTER A KÖZGYÛLÉS FELOSZLATÁSÁRA ÉS ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁRA TETT JAVASLATÁT. AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. SZÉTVÁLHAT A MAGÁN- ÉS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGY, MELYRÕL A JAVASLATOKAT IS KIDOLGOZTÁK MONDTA KÁSLER MIKLÓS - MAGYAR IDÕK. TÖBB MINT 834 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJUL MEG AZ ÚJPESTI SZAKORVOSI RENDELÕ - JELENTETTE BE AZ EMMI PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRA. 100 EZER FORINTRA NÕ AZ ÁPOLÁSRA SZORULÓ GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ HAVI ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZEGE 2019-TÕL. A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FOLYTATJA AZ EGYEZTETÉSEKET A KORMÁNNYAL AZ ÁPOLÁSI DÍJ ÜGYÉBEN. KOVÁCS ÁGNES MEOSZ-ELNÖK: NEM RÉSZMEGOLDÁSOKRA, HANEM HOSSZÚ TÁVÚ ÉRDEMI VÁLTOZÁSOKRA VAN SZÜKSÉG. TÁLLAI ANDRÁS: AZ ÁFABEVÉTEL JELENTÕS FEDEZETET AD AZ ADÓCSÖKKENTÉSEKHEZ MAGYAR IDÕK. SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMÛKÖDÉSI FÓRUMA: 2019-TÕL A MINIMÁLBÉRT BRUTTÓ 190 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUMOT 247 EZER FORINTRA KELL EMELNI. TOJÁSSZÖVETSÉG: NÕTT A NAGYÜZEMI TOJÁSTERMELÉS AZ ELSÕ FÉL ÉVBEN. KECSKEMÉTI POLGÁRMESTER: TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL ÉPÜL KÖRFORGALOM KECSKEMÉTEN. AZ UKRÁN HADSEREG NÉGY KATONÁJA VESZTETTE ÉLETÉT ÉS HÁROM MEGSEBESÜLT A DONYEC-MEDENCÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN. A KONSTANTINÁPOLYI ORTODOX SZINÓDUS MEGÚJÍTOTTA AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ AZ OROSZ ORTODOX EGYHÁZTÓL VALÓ KÜLÖNVÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁLLÁSFOGLALÁSÁT. A KÜLÖNVÁLÁS JÓVÁTEHETETLEN KÖVETKEZMÉNYEKHEZ VEZET A VILÁG ORTODOXIÁJA SZÁMÁRA - ALEKSZANDR VOLKOV, OROSZORSZÁG PÁTRIÁRKÁJÁNAK SAJTÓTITKÁRA. PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK ÜDVÖZÖLTE A KONSTANTINÁPOLYI SZINÓDUS DÖNTÉSÉT, MELY SZERINT FOLYTATÓDIK AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ KÜLÖNVÁLÁSA AZ OROSZTÓL. GULYÁS GERGELY: A BRIT KORMÁNY A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSA ESETÉN IS GARANTÁLJA A MAGYAROK JOGAIT MONDTA LONDONBAN. OROSZORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS KOMOLY POTENCIÁLJÁT GYÛJTÖTTE ÖSSZE - JELENTETTE KI VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK A KREMLBEN. NÉMET TÁMOGATÁST VÁR A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS SZERVEZET ÚJ FÕTITKÁRA A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAG TÁMOGATÁSÁHOZ. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK CSÖKKENTENIE KELL AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT! 56 ÚJSÁGÍRÓT ÖLTEK MEG MUNKÁJUKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÉV ELSÕ 9 HÓNAPJÁBAN, TÖBBET, MINT AHÁNYAT 2017-BEN ÖSSZESEN - RIPORTEREK HATÁROK NÉLKÜL. PÁRIZSBAN BEKÉRETTÉK VENEZUELA NAGYKÖVETÉT EGY ELLENZÉKI KÉPVISELÕ HALÁLA MIATT. A TAGÁLLAMI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELTÖRÖLTE A HALÁLBÜNTETÉST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉN FEKVÕ WASHINGTON ÁLLAMBAN. FLORIDA NYUGATI PARTVIDÉKE KATASZTRÓFA SÚJTOTTA ÖVEZETTÉ VÁLT A MICHAEL HURRIKÁN ELVONULÁSA UTÁN, AZ IDÕJÁRÁS 7 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT. TÖBBEN MEGHALTAK EGY ÉPÜLÕBEN LÉVÕ MEXIKÓI BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÖSSZEOMLÁSAKOR. LEGKEVESEBB TIZENKÉT EMBER, KÖZTÜK NÉGY FIATAL VESZTETTE ÉLETÉT KOLUMBIA KÖZÉPSÕ RÉSZÉN EGY FÖLDCSUSZAMLÁS MIATT. KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA ELINDÍTOTT SZOJUZ MSZ-10 OROSZ ÛRHAJÓ. FÉLMILLIÁRDOS KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSI ÜGYÉBEN VETTE ÕRIZETBE A RENDÕRSÉG A SZEVIÉP ZRT. EGYKORI VEZÉRÉT SZERDA ESTE. EGY PÉCSI LAKÁSBÓL TÖBB MINT 5 KG MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK, KÉT FÉRFI ELLEN ELJÁRÁS INDULT. 25 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK AZT A HÁZASPÁRT ÉS LÁNYUKAT, AKIK MEGÖLTÉK A LÁNY TITOKBAN SZÜLT CSECSEMÕJÉT. MEGHALT EGY KISFIÚ, AKIT GÉPKOCSI ÜTÖTT EL A SOMOGY MEGYEI KISBERÉNYBEN.