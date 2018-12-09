2018. DECEMBER 10., HÉTFÕ
DEUTSCH: A MIGRÁNSVÍZUMOK ÜGYÉBEN ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT AZ EURÓPAI PARLAMENT BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE KOSSUTH RÁDIÓ.
HADHÁZY ÁKOS TÜNTETÉST SZERVEZETT A KÖZMÉDIA ELFOGULTSÁGA MIATT AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL, AZ ESEMÉNYEN NÉHÁNY SZÁZ EMBER GYÛLT ÖSSZE.
MSZP: TILTAKOZNI KELL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN.
ALÁÍRÁSGYÛJTÉST INDÍT A JOBBIK A NYELVVIZSGA KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉNEK ELHALASZTÁSÁÉRT.
AZ LMP, PUZSÉR RÓBERT FÜGGETLEN FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTET TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON.
IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS: MEGYEREN VÁRI DÁVID FÜGGETLEN, TIBOLDDARÓCON NAGY SÁNDOR FÜGGETLEN ÉS NAGYTÕKÉN SZÉNÁSZKY ZSOLT FÜGGETLEN JELÖLT NYERT.
POLITOLÓGUS: AZ EU MEGOSZTOTT A MIGRÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN, NEM REAGÁL AZ EURÓPAI POLGÁROK AKARATÁRA.
AZ ENSZ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG LEGALIZÁLNI AKARJA AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST, AZONBAN SZÁMOS UNIÓS ÁLLAM JELEZTE, NEM TÁMOGATJA AZT TETTE HOZZÁ A FIGYELÕ MUNKATÁRSA.
FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTÕ: NINCS SOK ESÉLYE A FRANCIA BALOLDALI ELLENZÉKI PÁRTOK BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYÁNAK A KORMÁNY ELLEN.
TÖBB CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉS IS A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NAPIRENDJÉN VAN, EZEK KÖZÖTT SZEREPEL A FALUSI CSOK IS MAGYAR IDÕK.
AZ ORSZÁG "LEGNAGYOBB ADVENTI KOSZORÚJA" A DIÓSGYÕRI VÁR, MÁR KÉT BÁSTYÁJÁT VILÁGÍTJÁK MEG, ADVENT MÁSODIK NAPJÁT SZIMBOLIZÁLVA M1.
JÖVÕ HÉTEN TÁRGYAL A FRANCIA KORMÁNY A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕKKEL, A MINISZTERELNÖK PÁRBESZÉDET, A NEMZETI EGYSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁT SÜRGETI.
EZEN A HÉTEN KEVESEBBEN VONULTAK UTCÁRA, MINT KORÁBBAN, DE TÖBBSZÖR ÖSSZECSAPTAK A RADIKÁLIS DEMONSTRÁLÓK ÉS AZ EGYENRUHÁSOK.
TÖBB MINT 100 TÜNTETÕ, VALAMINT 17 RENDÕR IS MEGSEBESÜLT, A FRANCIA HATÓSÁGOK 1700 EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ.
FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER: A SÁRGAMELLÉNYESEK MEGMOZDULÁSAIT KÍSÉRÕ ZAVARGÁSOK HATÁSAI KATASZTROFÁLISAK A FRANCIA GAZDASÁGRA.
A TÜNTETÕK MÁR NEM AZ ADÓEMELÉSEK, HANEM EMMANUEL MACRON KORMÁNYA ELLEN TILTAKOZNAK M1.
DONALD TRUMP A TWITTEREN BÍRÁLTA FRANCIAORSZÁGOT A SÁRGAMELLÉNYESEK LEGUTÓBBI PÁRIZSI TÜNTETÉSEIT KÖVETÕEN.
FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER: TRUMP NE AVATKOZZON BELE A FRANCIA BELÜGYEKBE!
BRÜSSZELBEN IS TÜNTETTEK HÉTVÉGÉN A SÁRGAMELLÉNYESEK, A RENDÕRSÉG VÍZÁGYÚKKAL OSZLATTA FEL A TILTAKOZÓKAT, TÖBB MINT 100 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK.
BELGA SAJTÓ: KISEBBSÉGI KORMÁNY LESZ BELGIUMBAN A LEGNAGYOBB KOALÍCIÓS PARTNER TÁVOZÁSA UTÁN.
ELHALASZTJÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL THE SUNDAY TIMES.
CÁFOLJA A BRIT KORMÁNYFÕI HIVATAL, HOGY ELHALASZTANÁK A KEDDRE KITÛZÖTT PARLAMENTI SZAVAZÁST A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL.
A RIDEGSÉG ÉS KÖZÖNY HELYETT TESTVÉRISÉGET SÜRGETETT FERENC PÁPA A SZENT PÉTER TÉREN ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJÁN, AMELY A "MEGTÉRÉS" IDEJE.
POROSENKO AZ UKRÁN ORTODOX EGYHÁZ VEZETÕJÉNEK SEGÍTSÉGÉT KÉRTE A KERCSI-SZOROSNÁL ELFOGOTT TENGERÉSZEK KISZABADÍTÁSÁBAN.
MEREDEKEN LASSULT KÍNA EXPORTJÁNAK ÉS IMPORTJÁNAK NÖVEKEDÉSE NOVEMBERBEN MTI.
AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK: TRUMP VEJE TANÁCSOKAT ADOTT A SZAÚDI KORONARCEGNEK A HASOGDZSI-GYILKOSSÁG KEZELÉSÉRE.
A NÉMET VASÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET A VASÚTFORGALMAT AKADÁLYOZÓ FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKOT TART HÉTFÕN.
CHRIS CHRISTIE: AZ ÜGYÉSZSÉG DOKUMENTUMAI ARRA ENGEDNEK KÖVETKEZTETNI, HOGY BIZONYÍTÉKOK VANNAK TRUMP ELLEN.
KÍNA KÖVETELI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VONJA VISSZA A HUAWEI PÉNZÜGYI IGAZGATÓJA ELLENI ELFOGATÓPARANCSOT.
LAVINA ZÚDULT LE VASÁRNAP A ROMÁNIAI BUCSECS HEGYSÉGBEN, EGY TÚRÁZÓ MEGHALT, EGYET MÉG KERESNEK.
EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ELÜTÖTT EGY GYALOGOST AZ 58-AS ÚTON SZALÁNTA ÉS TÚRONY KÖZÖTT, AZ 51 ÉVES FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT.
FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ VESZPRÉMNÉL A 8-AS FÕÚTON, KÉT EMBER MEGHALT POLICE.HU.
HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT A FEHÉRGYARMAT ÉS DEBRECEN KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ SZEMÉLYVONAT DEBRECENBEN.
MÁV: DECEMBER 9-ÉN LÉP ÉLETBE AZ ÚJ VASÚTI MENETREND.
BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A JÖVÕ HÉTEN IS, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HÓ IS ELÕFORDULHAT, VALAMINT KISEBB LEHÛLÉSRE, FAGYPONT KÖRÜLI HÕMÉRSÉKLETRE LEHET SZÁMÍTANI.