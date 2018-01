Osztódás – Egyenesen

Adás:

2018. január 15., hétfő 19.00

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Osztódás

Osztódással szaporodnak a miniszterelnök-jelöltek az ellenzéki oldalon. A hétvégén az Együtt választmányi elnöke is bejelentkezett kormányfőnek. Miben bízik? Ezt is megkérdezzük a saját listát is állító Együtt miniszterelnök-jelöltjétől, Szigetvári Viktortól.

Tiborcz panasza

Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala a miniszterelnök veje által elnyert pályázatok ügyében. A szocialisták EP-képviselője követeli: hozzák nyilvánosságra a Tiborcz-ügyben készült OLAF-jelentést. Vendégünk Ujhelyi István.

A Soros-kamu

Rendkívüli országgyűlésen vonná kérdőre a menekültekkel riogató miniszterelnököt a Jobbik, mert az Orbán-kormány állítólag mégis befogadott 1300 menekülteket. Senki nem tudja, kik érkeztek, honnan, és hol vannak most. Vendégünk a Jobbik alelnöke, Z. Kárpát Dániel.

Pécsi pénzosztás

Hétfőn jár le az a 100 milliós pályázati felhívás, amelyet a pécsi Az Emberség Erejével Alapítvány írt ki. Valóban csak migránssimogatók pályáztak Soros pécsi partnerszervezeténél? A Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivője, Csontos Csaba válaszol.

12 százalék

Három nap múlva lejár a Politis.hu közösségi finanszírozási kampánya. Elérhetetlennek tűnik a megjelölt támogatási összeg, amelynek eddig csak a 12 százaléka gyűlt össze. Mi a tanulság? Ezt is megkérdezzük a Politis.hu ötletgazdájától, Dudás Gergelytől.

Vélemény

Megtérésre szólította fel a Fideszért prédikáló hódmezővásárhelyi plébánost Márki-Zay Péter. Az ellenzéki jelölt szerint nagyot csorbult a katolikus egyház tekintélye. Lampé Ágnes erről is beszélget két vendégével, Tétényi Évával és Lakner Zoltánnal.