Őszintén - ajánló

Az európai parlamenti választáson keresztény civilizációnk léte a tét - jelentette ki Orbán Viktor a budapesti Bálnában, ahol ismertette a Fidesz EP-választási programját. A kormányfő megszüntetné a migránskártyát és a migránsvízumot, szerinte el kell érni, hogy egyetlen országot se lehessen kötelezni a bevándorlók befogadására, a migrációt kezelését elvenné a brüsszeli bürokratáktól és visszaadná a nemzeti kormányoknak. A miniszterelnök szerint el kell érni, hogy Európába senki ne léphessen be érvényes okmányok nélkül, Brüsszel ne adjon pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett inkább a határvédelem költségeit térítse meg. Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy a keresztényeket ne érje hátrányos megkülönböztetés Európában, az uniós intézmények élére pedig bevándorlást ellenző vezetők kerüljenek. Egy minden tagállamot értékelő, centrum és perifériamentes Európába vetett hitéről beszélt a Fidesz európai parlamenti listavezetője a párt kampánnyitó rendezvényén. Trócsányi László hangsúlyozta: Európa komoly kihívások előtt áll. Az európai unió a magyarokat is magába foglalja, éppen ezért nem mindegy az, hogy a közösség merre halad - mondta Szájer József. A Fidesz EP-képviselője leszögezte: hazánk megerősödött a másfél évtizedes tagsága alatt, és nincsenek illúziói arról, hogy hogyan kell képviselnie nemzetünk céljait. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: büszkének kell lenni arra, hogy Magyarország nemet mondott az ENSZ migrációs csomagjára, de a harc nem ért véget. Országos aláírásgyűjtő akciót indít a Fidesz, amelyben arra kérik a magyar embereket, hogy aláírásukkal támogassák Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos akciótervét a bevándorlás megállítására. Szombattól kaphatják meg a pártok az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az aláírásgyűjtés az európai parlamenti képviselők májusi választására. Az európai parlamenti választás mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy olyan politikust válasszon, aki felismeri a sorskérdéseket - hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum elnöke. Csizmadia László hangsúlyozta: jelenleg a pártok közötti csatározásról szól az uniós politizálás. A CÖF elnöke szerint az Európai Néppárt változtatott szellemiségén, ennek tükrében a nagyobbik kormánypárt jól tette, hogy felfüggesztette tagságát. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint jelenleg az összeomlás irányába halad az Európai Unió a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia elvének abszolutizálása, átpolitizálása miatt. Felkészületlenek azok az országok, amelyek az egyelőre Görögországban lévő migránskaraván útvonalán helyezkednek el - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádióban. A Magyar Liberális Párt közölte: a párt a jelenlegi kutatási adatok szerint nem érné el az 5 százalékot, nem tudna képviselőt küldeni az Európai Parlamentbe, ezért nem indulnak el a választáson. A szegediek többsége szerint Ujhelyi István szocialista politikusnak be kell mutatnia házfelújításának számláit - közölte Tápai Péter, a Fidesz szegedi alelnöke. A gazdaság bővülésének idején a Magyar Nemzeti Bank a fenntartható, kiszámítható növekedésre helyezi a hangsúlyt - mondta Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. 5,9 százalékkal nőtt az ipari termelés februárban - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Akár harminc százalékkal is emelhetik a szakképzésben dolgozó szakoktatók bérét, ha a kormány elfogadja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatát – mondta a Magyar Nemzetnek Parragh László, a kamara elnöke. Lezárult az alapellátást erősítő Három generációval az egészségért pályázat, amelyen 81 praxisközösség nyert támogatást - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5,6 millió adóbevallás-tervezetet készített el az idén, 500 ezerrel többet, mint tavaly - mondta Kis Péter András, a NAV szóvivője. Az adószázalékok felajánlásával az adófizetők tízmilliárdos nagyságrendű összeghez juttathatják a civil és az egyházi élet szereplőit – mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. A NATO a történelem legsikeresebb katonai szövetsége - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Magyarország ellenzi a közös társasági adóalap, illetve új típusú áfa-forrás bevezetését az Európai Unióban, és ragaszkodik versenyképes adózási rendszeréhez - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Bukarestben. Az önvezető járművek magyarországi fejlesztése az amerikaival egyenértékű - mondta Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője San Franciscóban. A Vajdasági Magyar Szövetség is részt vesz az európai parlamenti választások kampányában, és nyíltan a Fidesz-KDNP listája mellett áll ki - jelentette be Pásztor István pártelnök. Összecsapások voltak a görög rendőrök és az újonnan Szalonikihez érkező migránsok között - a rendőrök többször is könnygázt vetettek be. Egy stadionban csaphat össze az ukrán elnökválasztás második fordulójába jutott két jelölt. Volodimir Zelenszkij nyilvános vitára hívta Petro Porosenkót, a jelenlegi államfő pedig elfogadta a feltételeket. Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett ígéretét, és alkohol- és drogteszteknek vetette alá magát Kijevben Petro Porosenko hivatalban lévő államfő. A brit EU-tagság megszűnésének legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását kérte Theresa May brit miniszterelnök, nyitva hagyva a korábbi kilépés lehetőségét. Rugalmas, akár egy évig tartó halasztást fog javasolni az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének határidejére Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke – közölték brüsszeli diplomáciai források. Hiába kérte Recep Tayyip Erdogan török elnök Igazság és Fejlődés Pártja az isztambuli helyhatósági választás egyik kerületi eredményének megsemmisítését - közölte a párt egyik tisztségviselője. Sürgősen lépnie kell az Európai Uniónak a líbiai fegyveres konfliktus legfrissebb fejleményei miatt, hogy megelőzze a káoszt és egy esetleges újabb migrációs válság kialakulását - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke. A katonai konfrontáció elkerülésének fontosságát hangsúlyozta a Líbiában tartózkodó António Guterres ENSZ-főtitkár. Több mint harminc ember meghalt, mintegy 47 ezer család otthona pedig megrongálódott a heves esőzések okozta földcsuszamlásokban Bolíviában. Fegyveres rablók csaptak le Mexikó guanajuatói nemzetközi repülőterén egy páncélozott furgonra, amelyből három perc alatt mintegy 300 millió forintnyi pesót zsákmányoltak. Halálra gázolt egy busz egy 78 éves nőt a Baranya megyei Hiricsen. Két év börtönre ítélt másodfokon, jogerősen a Szolnoki Törvényszék egy férfit, aki miatt bombariadó volt három bíróságon 2017 őszén. Száz hektáros területen égett a nádas Fonyódnál, a Turul utca és az M7-es autópálya közötti szakaszon – a tüzet csaknem 24 órán át tartó munkával sikerült eloltani. Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók. A MÁV munkatársaik biztonságára, valamint az utasok és vagyontárgyaik védelmére hivatkozva vezette be az intézkedést. Burkolatjavítási munkák és a Bagi völgyhíd felújítása miatt forgalomkorlátozás várható az M3-as autópályán szombattól hétfőig - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szombaton indul a 3-as metró felújításának második üteme, amelynek keretében a déli szakaszt újítják fel a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között - jelentős változások lesznek a közlekedésben. Tavaszköszöntő promenád címmel rendezvényt tartanak holnap 10.30 és 14.00 között az Andrássy úton, ezért szakaszosan lezárják az utat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Férfi vízilabda Európa Kupa: Magyarország - Montenegró 11:7 Győrik Csaba, a magyar sportlövő-válogatott szövetségi kapitánya bekerült a nemzetközi szövetség sportbizottságába. Több mint 60 csapatban, csaknem 550 evezős méri össze tudását a Budapest Kupa Regattán szombaton. A budapesti Kincsem Parkban, a nézők által jól követhetően, egy helyszínen rendezik meg szeptember 2. és 8. között az olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságot.