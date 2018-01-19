2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Orbán: Nagyítóval vizsgáljuk az álcivileket – Tantusz

Hír TV

2018. január 19., péntek 13:30, frissítve: péntek 13:42

Adás:
2018. január 19., péntek 16.05

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

Témák:

– A független ügyészség lelkesen vizsgálódik Orbán vejének ügyeiben

– Orbán: Nagyítóval vizsgáljuk az álcivileket

– A jelenért és a jövőért tüntetnek a diákok

A műsor elérhetőségei:

+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

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