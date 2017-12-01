2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Orbán a legsikeresebb nemzeti konzultációról – Tantusz

Hír TV

2017. december 1., péntek 16:03, frissítve: péntek 16:07

Adás:
2017. december 1., péntek 16.05
2017. december 2., szombat 09.05

12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott.

– Orbán a legsikeresebb nemzeti konzultációról
– Összefogott az ellenzék Solymáron
– NER-ben a milliárdok

A műsor elérhetőségei:
+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

Műsorvezető: Csintalan Sándor

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