2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Offenzíva - Egyenesen

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2018. január 26., péntek 15:50, frissítve: péntek 16:21

Adás:
2018. január 26., péntek 19.00.

Kicsivel több, mint tíz hét van hátra a választásig – de a közvélemény-kutatók szerint nincs kormányváltó hangulat. Pedig a pártok már javában kampányolnak, igaz, a kormány még mindig markánsan tematizálja a közbeszédet. Hozhat-e változást az 1300 befogadott menekült ügye, amiben a kormány hosszú idő után védekezni kényszerült? Vendégünk lesz Kéri László politológus.

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