Offenzíva - Egyenesen

SOROS DAVOSBAN: ORBÁN MEGVÁSÁROLTA AZ MSZP VEZETÕIT, ÉS OLYAN HATÉKONYAN MÛKÖDTETI A MAFFIAÁLLAMOT, HOGY VALÓSZÍNÛLEG ÚJRAVÁLASZTJÁK.
MSZP: VÁDASKODÁS, HOGY A FIDESZ MEGVETTE A PÁRTOT, EZ UGYANOLYAN MESE, MINT A NEM LÉTEZÕ "SOROS-TERV".
SOROS KIJELENTÉSEIVEL EGY IDÕBEN AZ MSZP-S BÁRÁNDY GERGELY BEJELENTETTE, HOGY LEMOND MINDEN PÁRTTISZTSÉGÉRÕL, ÉS NEM INDUL A VÁLASZTÁSON.
BÁRÁNDY KÖZÖLTE: A CIKLUS VÉGÉIG MÉG ELVÉGZI MUNKÁJÁT AZ MSZP-FRAKCIÓBAN, DE A TOVÁBBIAKBAN "VÁLLALHATATLANNAK TARTJA A FOLYTATÁST".
A FIDESZ "BOLSEVIK TRÜKKNEK" TARTJA SOROS GYÖRGY NYILATKOZATÁT.
GULYÁS GERGELY: A MILLIÁRDOS HAZUDOTT, ÉS MÁSOKAT VÁDOL AZZAL, AMIT Õ TETT MEG.
NEM TERVEZ ÁTVILÁGÍTÁST ORBÁN VIKTOR ÉS SOROS GYÖRGY "KÉMEINEK KISZÛRÉSÉRE" A JOBBIK.
ELFOGADTA PÉNTEKEN A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG AZ ELLENZÉK KOORDINÁLT INDULÁSÁT MEGNEHEZÍTÕ ÁLLÁSFOGLALÁSÁT.
EGYÜTT: ISMÉT ELNYOMÓ, ILLIBERÁLIS, PUTYINI MÓDSZEREKET ALKALMAZ AZ NVB, TUDATOSAN SZOLGÁLJA A FIDESZ ÉRDEKEIT.
PANELBESZÉLGETÉST TARTOTTAK A V4-ORSZÁGOK MINISZTERELNÖKEI PÉNTEKEN BUDAPESTEN.
ORBÁN: A V4 HOZZÁAD EURÓPA EREJÉHEZ, NEM PEDIG ELVESZ, EURÓPÁNAK ÚJRATERVEZÉSRE VAN SZÜKSÉGE.
LEMONDTA A SZOMBATRA TERVEZETT HORTHY-MISÉT A BELVÁROSI PLÉBÁNIATEMPLOM.
KORÁBBAN FELHÁBORODÁST KELTETT, HOGY A TEMPLOM A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁRA SZERVEZTE AZ ESEMÉNYT.
KÖZZÉTETTE PÉNTEKEN A JOBBIK AZ EGYÉNI INDULÓI LISTÁJÁT, MIND A 106 VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDÍTANAK JELÖLTET.
A NEMZETKÖZI DIPLOMÁCIÁBAN TETT AMERIKAI ERÕFESZÍTÉSEKET MÉLTATTA A DAVOSI VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMON TARTOTT BESZÉDÉBEN PÉNTEKEN DONALD TRUMP.
TRUMP: AMERIKA AZ ELSÕ, DE NEM AZ EGYEDÜLI.
AMERIKAI LAP: TRUMP JÚNIUSBAN KI AKARTA RÚGNI AZ OROSZ BEAVATKOZÁST VIZSGÁLÓ KÜLÖNLEGES ÜGYÉSZT.
CNN: CSAKNEM 2 MILLIÓ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓNAK AD LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYT TRUMP, HA MEGKAPJA A PÉNZT A MEXIKÓI HATÁRFALRA.
NYOLCEZER ADAG KANYARÓ ELLENI VÉDÕOLTÁST JUTTAT A MAGYAR KORMÁNY KÁRPÁTALJÁRA, AHOL MÁR KÉT HETE ELFOGYOTT AZ OLTÓANYAG.
SOK A KANYARÓS BETEG AZ UNGVÁRI ÉS A HUSZTI JÁRÁSBAN, EDDIG MINTEGY 300 ESETET REGISZTRÁLTAK, ÉS NAPONTA ÚJABBAKAT JELENTENEK.
HIVATALOSAN IS MEGKEZDÕDTEK PÉNTEKEN NÉMETORSZÁGBAN A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK.
MEGTÁMADJA AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON CARLES PUIGDEMONT, LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ÚJBÓLI ELNÖKJELÖLTSÉGÉT A SPANYOL KORMÁNY.
MEGTILTOTTA A SZTÁLIN HALÁLA VETÍTÉSÉT AZ OROSZ KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM, EGY MOSZKVAI MOZI MÉGIS LEJÁTSZOTTA, RENDÕRÖK KERESTÉK FEL A HELYET.
DÉL-KOREA ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÚJÍTJA HADGYAKORLATAIT A TÉLI OLIMPIA UTÁN - KÖZÖLTE A SZÖULI VÉDELMI MINISZTÉRIUM.
TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK AUSZTRÁLIA NAGYVÁROSAIBAN AZÉRT, HOGY VÁLTOZTASSÁK MEG AZ ORSZÁG NEMZETI ÜNNEPÉNEK IDÕPONTJÁT.
A KORMÁNYBEFOLYÁS ALATT ÁLLÓ VENEZUELAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG MEGTILTOTTA AZ ELLENZÉKNEK, HOGY KÖZÖS JELÖLTEKET ÁLLÍTSANAK A VÁLASZTÁSON.
41 EMBER MEGHALT ÉS TÖBB MINT HETVENEN MEGSÉRÜLTEK EGY DÉL-KOREAI KÓRHÁZTÛZBEN.
INFLUENZAJÁRVÁNY TOMBOL JAPÁNBAN, EGY HÉT ALATT CSAKNEM 3 MILLIÓAN BETEGEDTEK MEG A VÍRUSOS KÓRBAN.
ROSSZUL LETT EGY UTAS A FEDÉLZETEN, EZÉRT KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE A TURKISH AIRLINES EGY GÉPE FERIHEGYEN.
SZABADNAPOS MENTÕ ÉLESZTETT ÚJRA CSÜTÖRTÖKÖN EGY 16 ÉV KÖRÜLI FIÚT EGY FÕVÁROSI SPORTRENDEZVÉNYEN.
A MEGSOKASODOTT INFLUENZÁS MEGBETEGEDÉSEK MIATT HÉTFÕTÕL LÁTOGATÁSI TILALOM LÉP ÉLETBE A SZOLNOKI KÓRHÁZ HÁROM OSZTÁLYÁN.
A HÉTEN MÁSODSZOR EMELI A BENZIN ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZINÉRT BRUTTÓ 2 FT-TAL KELL TÖBBET FIZETNI.
VÁDAT EMELTEK EGY SZENTKIRÁLYI NÕ ELLEN, AKI CSALÁSSAL AKARTA MEGSZEREZNI A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS NYOMRAVEZETÕI DÍJÁT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT A RÁCKEVEI HÉV-VEL EGY KISTEHERAUTÓ BUDAPESTEN, A SOROKSÁRI ÚTON, SENKI NEM SÉRÜLT MEG.
HÁROM JÁRMÛ KARAMBOLOZOTT A 47-ES FÕÚTON, BÉKÉSCSABA TÉRSÉGÉBEN, KETTEN SÚLYOSAN, HÁRMAN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK.