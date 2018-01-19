2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Nincs paktum - Lapzárta

Hír TV

2018. január 19., péntek 16:06, frissítve: péntek 16:28

Adás:
2018. január 20., szombat 00.05.

Nem kötött paktumot a Fidesszel​ – ​állítja Németh Sándor. A Hit Gyülekezete vezetője a 24.hu-nak azt is elmondta, miről beszélgetett Andy Vajnával egy négyszemközti találkozón. Erről is szó lesz a Lapzártában a műsor vendégeivel, Bita Dániellel, a 24.hu rovatvezetőjével és Zsuppán Andrással a Heti Válasz újságírójával.

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