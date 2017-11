Nincs felelős – Riasztás

ÜLÉST TARTOTT KEDDEN A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG, PINTÉR SÁNDOR BESZÁMOLT A HAZAI PARAMILITÁRIS SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRÕL. A FIDESZ SZERINT AZ ÉRINTETT SZERVEZETEK MÁR NEM JELENTENEK KOCKÁZATOT, AZ MSZP SZERINT KÉSÕN LÉPETT A KORMÁNY AZ ÜGYÜKBEN. MSZP: ELFOGADHATATLAN, HOGY 20 ÉVES MÚLTJA VAN EZEKNEK A SZERVEZETEKNEK, MÉGIS CSAK A BÕNYI GYILKOSSÁG UTÁN KEZDTEK EL FOGLALKOZNI VELÜK. LEKOMMUNISTÁZTA A TELJES BÍRÓI KART BUDAI GYULA VOLT ELSZÁMOLTATÁSI BIZTOS AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KEDDI ÜLÉSÉN. VONA: HA "A TÖRTÉNELMI HELYZET MEGKÖVETELI", AKÁR KOALÍCIÓS MEGÁLLAPODÁST IS KÖTNE A JOBBIK AZ LMP-VEL ÉS A MOMENTUMMAL - MNO.HU. A ROSZATOM EGYIK ÜZEME OKOZHATTA AZ EURÓPÁBAN MÉRT RADIOAKTÍV SZENNYEZÕDÉST. MINDEN HARMADIK 15-29 ÉV KÖZÖTTI FIATAL KÜLFÖLDÖN TANULNA VAGY VÁLLALNA MUNKÁT - VILÁGGAZDASÁG. SEREGHAJTÓK A MAGYAR DIÁKOK AZ EGYÜTTMÛKÖDÕ PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN A LEGÚJABB PISA-FELMÉRÉS EREDMÉNYE SZERINT. ISMÉT KITILTOTTÁK AZ INDEX KÉT MUNKATÁRSÁT A PARLEMENTBÕL, MIUTÁN TILTOTT HELYEN PRÓBÁLTAK INTERJÚT KÉSZÍTENI POLT PÉTER LEGFÕBB ÜGYÉSSZEL. EGY JOBBIKOS KÉPVISELÕ ANYJÁT SZIDTA TEGNAP A PARLAMENTBEN A PESTI SRÁCOK OPERATÕRE, A MIGRÁNSRUGDOSSÁSAL HÍRHEDTTÉ VÁLT LÁSZLÓ PETRA. ABC: MAGAS RANGÚ MAGYAR TISZTSÉGVISELÕKKEL TALÁLKOZOTT A TAVALYI ELNÖKVÁLASZTÁS ALATT BUDAPESTEN TRUMP KAMPÁNYTANÁCSADÓJA. AZ LMP JELEZTE: KÖZÉRDEKÛ ADATIGÉNYLÉST NYÚJTANAK BE, HOGY KIDERÜLJÖN, PONTOSAN MI HANGZOTT EL A MEGBESZÉLÉSEN. BALOG ZOLTÁN: MAFFIAMÓDSZEREKKEL VISZIK KÜLFÖLDRE DOLGOZNI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT. MÉG NOVEMBERBEN KIKÜLDI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK A 3-AS METRÓ PÁLYÁZATÁT A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. LEMONDOTT ROBERT MUGABE ZIMBABWEI ELNÖK - JELENTETTE BE A ZIMBABWEI TÖRVÉNYHOZÁS HÁZELNÖKE. NEM MOND LE ANGELA MERKEL A KORMÁNYKOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK ÖSSZEOMLÁSA MIATT, A NÉMET KANCELLÁR INKÁBB ÚJ VÁLASZTÁSOKAT TARTANA. LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER: A NÉMET KORMÁNY HIÁNYA EGÉSZ EURÓPÁT NYUGTALANÍTJA. A NEMZETKÖZI SAJTÓ MERKEL VERESÉGEKÉNT ÉRTÉKELI A KORMÁNYALAKÍTÁS KUDARCÁT. FEGYVERESEK JELENTEK MEG KEDDEN AZ EGYIK SZAKADÁR KELET-UKRAJNAI TERÜLET SZÉKHELYÉNEK, LUHANSZKNAK AZ UTCÁIN. ELRENDELTE A BJALOV-JEZSAI ERDÕBEN FOLYÓ FAKIVÁGÁSOK AZONNALI LEÁLLÍTÁSÁT AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG. A TESTÜLET SZERINT AMENNYIBEN LENGYELORSZÁG NEM TESZ ELEGET A VÉGZÉSNEK, NAPONTA 100 EZER EURÓS BÍRSÁGGAL SÚJTHATJÁK ÕKET. ELFOGADTA A ROMÁN PARLAMENT KEDDEN AZ AMERIKAI PATRIOT RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER BESZERZÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. BEJELENTETTE AZ ISZLÁM ÁLLAM VÉGÉT AZ IRÁNI ELNÖK KEDDI TELEVÍZIÓS BESZÉDÉBEN. BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ELNÖKKEL TÁRGYALT HÉTFÕN VLAGYIMIR PUTYIN AZ OROSZORSZÁGI SZOCSIBAN. FELROBBANTOTTA MAGÁT EGY TIZENÉVES FIÚ KEDDEN EGY NIGÉRIAI MECSETBEN A REGGELI IMA IDEJE ALATT, LEGKEVESEBB ÖTVENEN MEGHALTAK. TEHERAUTÓBA REJTETT POKOLGÉB ROBBANT ÉSZAK-IRAKBAN, LEGKEVESEBB HÚSZ EMBER MEGHALT, TÖBB MINT NEGYVENEN MEGSEBESÜLTEK. MEGSZÜNTETI A HAITI MENEKÜLTEKNEK NYÚJTOTT KÜLÖNLEGES STÁTUST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. VISSZAHELYEZTETTE ÉSZAK-KOREÁT A TERRORIZMUST TÁMOGATÓ ÁLLAMOK LISTÁJÁRA DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. ELTÁVOLÍTOTT A HADSEREG ÉLÉRÕL KÉT MAGAS RANGÚ TISZTET KIM DZSONGUN ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTOR. KORRUPCIÓS VÁDAK MIATT KIRÚGTA A DROGELLENES HATÓSÁG VEZETÕJÉT A FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK. KÖZÖS TÁMADÁST INDÍTOTTAK A TÁLIBOK ÁLTAL FELÜGYELT ÓPIUMGYÁRTÓ ÜZEMEK ELLEN AZ AMERIKAI ÉS AFGÁN ERÕK. AZ EDDIGINÉL EGY ÓRÁVAL TOVÁBB, ÉJJEL FÉL 1-IG KÖZLEKEDIK DECEMBERTÕL A 2-ES ÉS 4-ES METRÓ HÉTVÉGÉN. EGY ÉV ÖT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK JOGERÕSEN EGY SOMOGYI TANÁRT, AKI BÁNTALMAZTA DIÁKJAIT. VILÁGHÁBORÚS ROBBANÓTESTET TALÁLTAK A HEGYESHALMI PÁLYAUDVAR KÖZELÉBEN, RENDÕRÖK BIZTOSÍTJÁK A HELYSZÍNT. MEGHALT STADLER JÓZSEF, A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI MAGYARORSZÁG EGYIK SZIMBOLIKUS ALAKJA. KÜLFÖLDRE AKART SZÖKNI 11 ÉVES DIÁKJÁVAL EGY BÉKÉSI TANÁR, A REPTÉREN ELKAPTÁK. A HÍREK SZERINT A TANÁR HÓNAPOK ÓTA VISZONYT FOLYTATOTT A GYEREKKEL. TÜDÕGYULLADÁSBAN ELHUNYT HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FIDESZES POLGÁRMESTERE, ALMÁSI ISTVÁN. MEGHALT PÁL LÁSZLÓ, A HORN-KORMÁNY EGYKORI IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTERE.