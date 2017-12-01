2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Népirtás Mianmarban – BBC Our World

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:30, frissítve: péntek 12:39

Adás:
2017. november 26., vasárnap 12.30
2017. november 28., kedd 03.00
2017. november 30., csütörtök 03.45
2017. december 2., szombat 03.00

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

Mianmar és Banglades határán augusztus vége óta több ezer rohingja muszlim halt meg, és 600 ezren elmenekültek az erőszak elől. A mianmari buddhista katonák komplett muszlim falvakat égettek fel, a gyerekeket és férfiakat kivégezték, a nőket pedig megerőszakolták, és utána végezték ki. A BBC stábja néhány túlélővel találkozott, akik felidézték a népirtás egyik legkegyetlenebb napját és a burmai elöljárók felelősségét.

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