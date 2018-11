Nem tudtak megfelelően növekedni – Soroló

A november végén megjött esők alig-alig csökkentik a növénytermesztők gondjait. Most néhány milliméter esett, a talajból pedig a növények ideális fejlődéséhez 2-300 milliméter is hiányzik. Sárrét mellett tájékozódtunk a dunántúli helyzetről. Zoványi György, a Mezőfalvai Agrár Zrt. ágazati igazgatója szerint, a mostani kiesés a repce és az őszi gabonák jövő évi terméséből is kivette a vámot, mert nem tudtak a kelés után megfelelően növekedni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nagy István agrárminisztert a támogatási előlegek kifizetéséről kérdezzük.

Prof. Dr. Sótonyi Péterrel, az Állatorvostudományi Egyetem rektorával az intézmény rangsorokban elfoglalt helyéről, a felvételi pontszámokról és a most kialakulás alatt lévő európai tudásközpontról beszélgetünk.

Az ország legkisebb városában működik egy családi vállalkozás, egy manufaktúra, ahol porcelánból készítenek ékszereket. Papp Zsanett tulajdonos és az ékszerek tervezője is elárul néhány műhelytitkot a Soroló nézőinek.

Adás:

2018. december 1., szombat 7.30

2018. december 2., vasárnap 6.30

2018. december 4., kedd 12.30

2018. december 5., szerda 3.40

2018. december 7., péntek 3.40