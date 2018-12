Nem egyszerű mesterség a bejgli sütés – Soroló

Nem egyszerű mesterség a beigli (avagy bejgli) sütés, mármint a pékségekben. Nem is foghatnak hozzá a vállalkozók bejelentkezés nélkül, a címzett a Nébih. Aztán figyelni kell a jogszabályokat is, amik ellentmondanak egymásnak, mármint a töltelék mennyisége tekintetében. Aztán igencsak megdrágult az idén a mák és a dió is. A jászapáti Borbás pékség segítségével elemezzük a karácsonyi sütemény üzemi gyártásának körülményeit.

Egyre többen hisznek a szőlőmag alkotó részeinek jótékony hatásában. Sárkány Péter borászt hívjuk segítségül a tisztánlátáshoz. Az is kiderül, hogy egyáltalán nem mindegy milyen eszközzel aprítják, vagyis inkább koptatják, a magokat.

Somogyudvarhelyen az állattenyésztő szövetségek szerepének fontosságáról, a tiszta viszonyok megteremthetőségéről rögzítettünk beszélgetést az egyik legújabb húsmarha tenyésztő egyesület, az anguszosok elnökével, Mihalecz Andrással.

Adás:

2018. december 15., szombat 07.30.

2018. december 16., vasárnap 06.30.

2018. december 18., kedd 12.30.

2018. december 19., szerda 03.40.

2018. december 21., péntek 03.40.