2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Műélet és műdrágaság? – Magyar exodus

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2017. november 14., kedd 16:11, frissítve: kedd 16:35

Adás:
2017. november 16., csütörtök 17.30
2017. november 17., péntek 12.30
2017. november 19., vasárnap 22.30

Miért éri meg a világ egyik legdrágább városában élni? Tényleg műélet és műdrágaság jellemzi a nagyhercegséget? Szabó Kinga mesél luxemburgi tapasztalatairól.

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