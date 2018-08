Most még vannak érvei a kétkedőknek és a bizakodóknak is – Soroló

Adás:

2018. augusztus 25., szombat 07.30.

2018. augusztus 26., vasárnap 03.30.

2018. augusztus 26., vasárnap 05.30.

2018. augusztus 28., kedd 03.00.

2018. augusztus 29., szerda 03.30.

Az Egri Borvidéken már napokon belül megkezdik a közép érésű kék szőlők szedését. Ez körülbelül három héttel korábban történik, mint a korábbi esztendőkben. Dula Bence örökös hegybíró és borász szerint a nagy kérdés, hogy az ilyen rövid tenyészidő, milyen minőségű borokat eredményez majd. Most még vannak érvei a kétkedőknek és a bizakodóknak is. A biztos választ közel egy esztendő múltán tudhatjuk majd meg, amikorra úgymond elkészülnek a 2018-as évjárat borai.

A tudományos közéletben és a mindennapi alkalmazás döntéshozói között is éles a vita, hogy a génszerkesztés a génmanipuláció egyik eleme, avagy egyszerűen csak „felgyorsított”, a precíziós gazdálkodás módszereit használó folyamat. Egy hónappal ezelőtti döntésével az Európai Unió bírósága kimondta: a GMO része a viszonylag új eljárás. Most érveket hallhatunk Hubai Imre biogazdálkodótól az uniós döntés mellett. A következő hetekben természetesen teret adunk majd a módszert támogató hazai tudósoknak és gazdálkodóknak is.

Egy hátrányos helyzetű hazai térségben is lehet nagy nemzetközi sikereket elérő termékeket készíteni. Erre példa Hava István és családja rétsági (Nógrád megye) vállalkozása. Alig több mint kétéves vállalkozói múlttal olyan sört főznek manufaktúrájukban, amellyel elnyerték a dublini sörbajnokság (nem hivatalos világbajnokság) legnagyobb díját.