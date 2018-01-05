2018. január 6.,
szombat, Boldizsár napja

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Mire elég a csok - Lakásvadász

Hír TV

2018. január 5., péntek 22:56, frissítve: péntek 23:01

Adás:
2018. január 6., szombat 11.30.

A mai Lakásvadászban a tizenhatodik kerületben keresünk ingatlanos segítségével házat egy család részére, de az is lehet, hogy építkeznek. Mire elég az eladott lakás ára és a csok?

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