2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Mindenkinek jut egy lyuk – Felfedező

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2018. január 12., péntek 13:55, frissítve: péntek 14:06

Adás:
2018. január 13., szombat 12.30
2018. január 14., vasárnap 2.00
2018. január 14., vasárnap 7.30
2018. január 16., kedd 2.30

– Nekik is eljött a kis Jézus – Ortodox karácsony a világban.

– Kettős ünnep – Karácsonyozhat és karneválozhat egyszerre, aki megnyeri a főnyereményt.

– Mindenkinek jut egy lyuk – Több mint százezren vesznek részt a lékhalászok fesztiválján.

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