2018. január 17.,
szerda, Antal, Antónia napja

Migránsadót vet ki a kormány? – Lapzárta

Hír TV

2018. január 17., szerda 14:44, frissítve: szerda 15:00

Adás:
2018. január 18., csütörtök 00.05.
2018. január 18., csütörtök 05.30.
2018. január 18., csütörtök 15.30.

Soros György kitiltásáról és a „migrációt támogató szervezetek” megzabolázásáról tárgyal a kormány.

Vendégek:
Balogh Gábor  főmunkatárs, Alfahír.hu
Dull Szabolcs  szerkesztő, újságíró, Index  

Műsorvezető: Lampé Ágnes

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