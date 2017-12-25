2017. december 26.,
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Miért éri meg Luxembourgban élni? - Magyar exodus (ismétlés)

Hír TV

2017. december 25., hétfő 20:21, frissítve: hétfő 20:52

Adás:
2017. december 26., kedd 15.30

Miért éri meg a világ egyik legdrágább városában élni? Szabó Kinga mesél luxembourgi tapasztalatairól a Magyar exodus következő részében.

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