Mezőhegyes – Soroló

Egy kis, 700 lelkes szatmári faluban a két legújabb beruházás: napelempark és cukor cirkot izocukorrá feldolgozó üzem. A vállalkozások egy a településen született és innen elszármazó nagy vállalkozóhoz, Ináncsi Miklóshoz köthetők. Ezek a létesítmények várhatóan a évtizedekig működnek majd és segítenek abban, hogy ne néptelenedjen el a már több évszázada létező település.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mezőhegyest 2016-ban visszaállamosították és most állami mintagazdasággá fejlesztik – erről beszélgettünk Farkas Sándor miniszterhelyettessel, aki kormánybiztosként felügyelte korábban ezt a munkát. A lósport van a kirakatban, de mögötte ezernyi feladatot kell megoldani. A békési igen magas aranykorona értékű földeken a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák. A gazdaságok belül a növénytermesztés és az állattenyésztés összehangolt fejlesztését is megoldják. Épül már az új tehenészeti telepük is. Ugyanakkor energiát fordítanak az évszázados műemlék gazdasági épületek felújítására is.

Hernádszentandráson egy új kisüzemben dolgozzák fel a helyi alapanyagokat. Lekvárok, savanyúságok, szárított fűszerek kerülnek itt értékesítésre kész állapotba. Általában biotermékeket készítenek. A kisüzemben akár bérfeldolgozást is vállalnak, hogy a környező településeken megtermelt vagy éppen megtermett értékek ne menjenek veszendőbe.

Adás:

2018. október 13., szombat 07.30.

2018. október 14., vasárnap 03.40.

2018. október 14., vasárnap 06.30.

2018. október 16., kedd 12.30.

2018. október 17., szerda 03.40.

2018. október 19., péntek 03.40.