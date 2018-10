Merész keresztezés – Soroló

Mihalecz András a húsmarha tenyésztésben szeretné a magyar szürke marha értékes tulajdonságait merész keresztezésekkel versenyképesen használni. Somogyudvarhelyen lévő telepén ausztrál és angol fajtákat is használ azért, hogy nagyobb színhúsarányt érjen el és kevesebb idő teljen el az állatok ivaréréségi is.

Fél év után ismét ellátogattunk a Borsod megyei Körömre, ahol több mint 4 esztendeje döntött arról apa és fia, hogy a valamikori szarvasmarha telepen évente 10 ezer sertést nevel fel és hízlal meg. Közel két évet vártak arra, hogy uniós támogatási pályázatukat végre elbírálja a hivatal. Mivel közben alaposan megváltoztak a beruházás költségei, át kellett formálni az eredeti terveket. Még zajlik az áttervezés és a különböző engedélyek beszerzése. Abban bíznak, hogy a jövő tavasszal már állathangoktól hangos lesz a telep.

A hosszú hétvégéken a borútakon is megélénkül a forgalom. A Borsodi Cserépfalu szép pincesorát is egyre többen látogatják. A borbarátoknak igazi kaland a különböző kézműves házasítások kóstolgatása. Ez a környék azon ritka vidékek közé tartozik, ahol a fehér és a kék szőlők is otthon érzik magukat.

