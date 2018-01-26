2018. január 27.,
szombat, Angelika napja

Megvásárolt MSZP? - Lapzárta

Hír TV

2018. január 26., péntek 15:20, frissítve: péntek 16:19

Adás:
2018. január 27., szombat 00.05.

Soros György szerint azért nem tud összefogni az ellenzék, mert Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit, és a feltörekvő kispártokban is megvannak a kémei.

Vendégek: Bita Dániel​, a 24.hu rovatvezetője és Zsuppán András, a Heti Válasz újságírója.

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