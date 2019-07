Magyarország élőben - ajánló

Klímavédelmi, energetikai és migrációs kérdésekről folytatott megbeszéléseket Áder János köztársasági elnök és Zuzana Caputová, a Szlovák Köztársaság elnöke. A visegrádi együttműködésről, a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokról és európai politikai témákról is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnökkel, akit a Karmelita kolostorban fogadott. Az Országgyűlés ma dönt a 2020-as költségvetésről, valamint a jövő évi adóváltozásokról. A nyári szünet előtti utolsó ülésen Varga Judit újonnan kinevezett igazságügyi miniszter is esküt tesz. ÁSZ: a 2020-as költségvetés hozzájárul a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez és a kiszámítható, stabil gazdasági folyamatokhoz, valamint megfelelő keretet biztosít a társadalompolitikai célkitűzések megvalósításához. Jövőre minden eddiginél több forrás, 616 milliárd jut honvédelemre - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Egy ország akkor lehet sikeres, ha a munkahelyeken támogatják a családalapítást, a családi életet, és ha ezzel párhuzamosan a család is támogatja a munkában való kiteljesedést - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Indokolt esetben továbbra is lehetősége lesz a tanulóknak egyéni munkarend szerint iskolába járni, ez azonban nem egyenlő az eddigi magántanulói rendszerrel - mondta az oktatásért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Bódis József közölte: amennyiben az országgyűlés elfogadja a törvénymódosítást, számos ponton változik a jelenlegi szabályozás. A jövőben nem az intézményvezető, hanem az oktatási hivatal fog dönteni az egyéni munkarend szükségességéről. A magyar ellenzéki EP-képviselők felrúgták az Európai Parlamenti frakciók között köttetett megállapodást, amikor megpróbálták megakadályozni, hogy a Fidesz-KDNP képviselői bizottsági tisztségeket töltsenek be – mondta Hidvéghi Balázs. A Fidesz-KDNP EP-képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában hangsúlyozta: a Momentum és a DK által kezdeményezett akció szembe megy az EP szabályaival és a demokráciával is, hiszen semmibe veszi a választópolgárok akaratát. A DK-s európai parlamenti képviselők az első pillanatban megkezdték Brüsszelben az áskálódást saját hazájuk ellen - írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Molnár Csabának, a DK EP-képviselőjének címzett levelében. A zuglói parkolásra ráült a köd - jelentette ki a Fidesz budapesti szóvivője. Zsigmond Barna Pál szerint Karácsony Gergely képtelen polgármesterként viselkedni, hiszen semmibe veszi a zuglóiakat és mindenkit, aki a kerületben parkol. Zsigmond Barna Pál közölte: a botrányos zuglói parkolási szerződés lejártával, július 10-e óta hivatalosan az önkormányzatnak kellene üzemeltetnie a rendszert, ennek azonban semmi jelét nem látni. A Nyári diákmunka program első hetén mintegy 20 ezer diák állt munkába, ez a program hétéves történetének legmagasabb induló létszáma - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Amennyiben az időjárás is engedi, jövő héten megkezdődhet a csemegekukorica betakarítása, amelyből Magyarországon átlagosan 30-34 ezer hektárnyi területen évente 500-600 ezer tonnát termesztenek - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az LMP fővárosi közgyűlési képviselője azt kezdeményezi, hogy Budapest hirdessen klímavészhelyzetet. Feszültséget okoz a német rendőrségen belül, hogy olyan migrációs hátterű emberek is bekerülnek a testületbe, akik jobban kötődnek az iszlámhoz, mint Németországhoz - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Szomráky Béla Olaszország-szakértő úgy látja, hogy megalázzák és hiteltelenítik az olasz államot azok a migránsokat mentő civil hajók, amelyek engedély nélkül lépnek be az ország területére. Magyarország több szinten is segítséget nyújt Georgiának a kapcsolatok szorosabbra fűzésében az Európai Unióval és a NATO-val - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a georgiai Batumiban. A német főváros lakóinak túlnyomó többsége nem támogatja, hogy a berlini képviselőtestület megválasztásánál már a 16 évesek is szavazhassanak - derül ki a Civey közvélemény-kutatásából. A németek fele fenyegetésnek tekinti az iszlámot - derül ki a Bertelsman Alapítvány Vallási monitor című legújabb tanulmányából. Kitoloncolták Németországból Libanonba a brémai alvilágot irányító arab bűnszervezet vezetőjét - a 46 éves férfi ellen 13 éve volt érvényben a kiutasítási határozat. Az ENSZ felszólította tagországait, hogy ne büntessék azokat a humanitárius szervezeteket, amelyek hajóval mentik a Földközi-tengeren veszélybe került migránsokat. A népirtás tagadása a bűntettek folytatásához és megismétléséhez vezethet, ezért arra van szükség, hogy mindenki belássa, Srebrenicában 24 évvel ezelőtt népirtást követtek el - mondta Carmel Agius, az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusának elnöke. Izrael elismerte, hogy a hadsereg tévedésből lelőtt egy Hamász-határőrt, aki azért ment a határkerítéshez, hogy eltávolítson onnan két fiatal gázait. Washington nemzetközi koalíciót szeretne a szabad hajózás biztosítására a Perzsa-öböl térségében - erősítette meg szenátusi meghallgatásán Mark Milley tábornok. Donald Trump amerikai elnök már nem ragaszkodik ahhoz, hogy a 2020-as népszámláláskor rákérdezzenek az állampolgárságra is. Jair Bolsonaro brazil elnök közölte: szövetségi parlamenti képviselő fiának ajánlotta fel, hogy az ország washingtoni nagykövete legyen az áprilisban nyugdíjba vonult nagykövet utódjaként. Heves légörvény miatt harmincöten megsérültek egy utasszállító repülőgépen, amely a kanadai Vancouverből tartott az ausztráliai Sydneybe. Hurrikánriadót hirdettek ki Louisiana államban, és pusztító viharok sújtják Pennsylvaniát és Marylandet. Legkevesebb hét ember - köztük hat turista - vesztette életét a Görögország északi részére lesújtó heves jégesők és szélviharok következtében. Őrizetbe vett a cseh rendőrség egy magyar kamionsofőrt, aki öt illegális bevándorlót vitt Prágába. Ma búcsúztatják a dunai hajóbaleset két magyar áldozatát, a Hableány kapitányát és matrózát a folyó Margit hídhoz közeli szakaszán. A tragédia helyszínén a dél-koreai áldozatokra koszorúval emlékeznek. A vágányfelújítási munkálatok közben egy második világháborús robbanófejet találtak a Rákospalota-Újpest vasútállomáson - a bombát szombat délelőtt hatástalanítják, a környéket 200 méter sugarú körben kiürítik. Mávinform: A második világháborús robbanótest miatt vasúti korlátozások várhatóak. Női junior kézilabda Eb: Magyarország - Montenegró 27:18 A magyar válogatott Nigériával, Ecuadorral és Ausztráliával került azonos négyesbe a brazíliai U17-es labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásán. Budapest rendezheti a 2022-es cselgáncs-világbajnokságot - jelentette be Marius Vizer, a sportág nemzetközi szövetségének elnöke. További öt évig biztosan a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét.