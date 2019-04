Magyarország élőben - ajánló

Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, „a Kelet Nyugatra jött” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Piliscsabán. A kormányfő kifejtette: az iszlám kultúra új területeket foglal magának, egyre nagyobb számban telepednek le muszlimok Nyugat-Európa városaiban, méghozzá önálló tömbökben. A Belügyminisztérium felszólította az ellenzéket, hogy kampányszlogenjeikben mellőzzék a rendőrségre való hivatkozást, és támogassák a rendőrség pártpolitikától mentes arculatának megtartását. Azok a kormányzati programok, amelyek 1990 és 2010 között próbáltak segítséget nyújtani a cigányságnak, nem vezettek eredményre, 2010-ben a cigánypolitikában is új időszámítás kezdődött - jelentette ki Gulyás Gergely a nemzetközi romanapon. Az elmúlt szűk évtizedben komoly eredményeket ért el a kormány: rendkívüli mértékben csökkentette a cigányság munkanélküliségét, miután kimondta, hogy az államnak nem segélyt kell biztosítania, hanem esélyt - tette hozzá a miniszter. A Demokratikus Koalíció kiáll az európai egyesült államok koncepciója mellett, mert csak így van az országnak érdekérvényesítő képessége - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke országjáró kampányának első állomásán. Az MSZP szerint a Fidesz célja az oktatási rendszer átalakításával az volt, hogy kiszórja a gyerekeket az oktatásból - mondta Kunhalmi Ágnes, az ellenzéki párt választmányi elnöke. A Fidesz szerint a fiatalok jövőjét egyedül a bevándorláspárti szocialisták akarják elvenni, ha rajtuk múlik, a fiatalokra egy olyan bevándorláspárti Európa vár, ahol hiába tanulnak és dolgoznak, a bevándorlók előbb kapnak majd meg mindent. A Jobbik szerint „akár egy évtizedet is meg lehetne takarítani” a ma albérletben élő fiatalok számára azzal, ha olyan bérlakásprogram indulna, amelyben néhány év után bekerülési értéken vásárolhatnák meg a lakást. A költségvetés 141,9 milliárd forintos hiánnyal zárta idén az első negyedévet, az eredmény időarányosan is kedvező - mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásáért felelős államtitkára az M1 műsorában. Huszár Gábor, az MNB elemzője elmondta: a háztartások nettó vagyona 2014 és 2017 vége között jelentősen nőtt; a vagyonnövekedésben elsősorban az ingatlanok értékének emelkedése játszotta a vezető szerepet. A baromfiágazat növekedésének köszönhetően tavaly több mint 8 százalékkal bővült a húságazat teljesítménye - mondta Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke. A szakképzési lehetőségekre szeretnék felhívni a figyelmet a Szakmák Éjszakáján - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára az M1-en. Pölöskei Gáborné kifejtette: a cél a lehető legtöbb szakma bemutatása és az érdeklődés felkeltése irántuk - a helyszíneken ezek kipróbálására is lehetőség nyílik. Szeptembertől a gyógypedagógus-képzésben résztvevők is igénybe vehetik a Klebelsberg-ösztöndíjat - jelentette be Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Együttműködési megállapodást írt alá az Ember Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Kórházszövetség; a dokumentumot Kásler Miklós miniszter és Svébis Mihály, az MKSZ elnöke írta alá. Idén is pályázhatnak az önkormányzatok intézményfejlesztésekre, sportfejlesztésekre valamint út- és járdafelújításra, a pályázat keretösszege ötmilliárd forint - jelentette be Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Magyar multi program címmel a legígéretesebb kis- és közepes vállalkozások fejlődését támogató projekt indul - jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Idén mintegy ötven jogcímen 470 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők – közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára az M1-en. Horvátország és Magyarország ugyanúgy tekint a biztonsági kihívásokra, köztük az illegális migráció helyzetére is - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 műsorában. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, a külhoni magyarság és a velük élő többségi nemzetek kapcsolatát is javíthatja - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Felsőtúron. A Budapest-Belgrád vasútfejlesztésről tárgyalt Varga Mihály Pekingben: a megbeszélésen a pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének mielőbbi megvalósítása mellett. Az Európai Parlament az EP-választások eredményét követő és bemutató új weboldalt indított, amely az összes eddigi európai választás eredményét tartalmazza, és az unió összes hivatalos nyelvén elérhető - közölte az uniós parlament. A román külügyminisztérium tudomásul vette, hogy a magyar-ukrán határon átkelni szándékozó Kelemen Hunor romániai parlamenti képviselőt az ukrán hatóságok nem engedték be az országba, ennek okairól tájékoztatást kért Ukrajna bukaresti nagykövetségétől. Volodimir Zelenszkij elnökjelöltet támogató frakcióközi képviselői egyesülés létrejöttét jelentette be Andrij Parubij házelnök, amelynek viszont hivatalosan még csak egy tagja van, a csoport alapítója és egyben vezetője. Több időt kellene adni az Egyesült Királyságnak a rendezetlen európai uniós kiválás elkerülése érdekében, de Londonnak világossá kell tennie, hogy miként tervezi ezt elérni - jelentette ki Stef Blok holland külügyminiszter. Támadásai leállítására szólította fel a líbiai Halifa Haftár tábornokot az Európai Unió. Ismét elmarasztalta Oroszországot a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Alekszej Navalnij ügyében. Az ítélet szerint az orosz hatóságok 2014-ben jogszerűtlenül helyeztek több hónapra házi őrizetbe az ellenzéki politikust. Washington 11 milliárd dollár értékű vámot kíván kivetni az EU termékeire abban az esetben, ha az unió nem hagy fel az Airbus vállalatnak nyújtott támogatással - közölte Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója. Három amerikai katona és egy szerződéses alkalmazott vesztette életét pokolgépes támadásban Afganisztánban - közölte a NATO-vezette nemzetközi koalíció. Az Egyesült Államok 16 szaúdit sújtott beutazási tilalommal a Hasogdzsi-gyilkosságban játszott szerepükért. Donald Trump amerikai elnök elmozdította hivatalából Randolph Alles igazgatót, az Egyesült Államok titkosszolgálatának vezetőjét - jelentette a Fox televízió. Az Egyesült Államok súlyos hibát követett el azzal, hogy terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát - jelentette ki Haszan Róháni iráni elnök. Prioritásnak nevezte Moszkva és Ankara számára az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek török megvásárlásáról kötött szerződés végrehajtását Vlagyimir Putyin orosz elnök. A török legfőbb választási tanács elutasította Recep Tayyip Erdogan államfő vezette kormánypárt kérését, hogy számolják újra a helyhatósági választáson leadott szavazatokat Isztambul kerületeinek zömében - közölte a tanács egyik tagja. Öngyilkos merénylők megtámadták a szíriai kormányhadsereg egyik őrposztját az ország északnyugati részén, és a támadók okozta robbanásokban rajtuk kívül meghalt 3 katona - jelentette a szíriai állami tévé. A szudáni biztonság erők könnygázt vetettek be a kartúmi védelmi minisztériumnál tüntető több ezres tömeg ellen, és több arab tévé élő tudósítása, valamint szemtanúk helyszíni beszámolói szerint lövések is eldördültek. Legkevesebb 14 gyerek halt meg a szaúdi vezetésű arab koalíció hétvégi légitámadásában Jemenben, több sebesült állapota pedig válságos - közölte az UNICEF. Abdel-Kader Benszaláhot, az algériai parlament felsőházának elnökét választotta meg az algériai parlament az ország ideiglenes államfőjének. Bűnösnek találta a bíróság a közrend megzavarásában a hongkongi „esernyős forradalom” kilenc vezetőjét. A döntés ellen több nemzetközi jogvédő szervezet is tiltakozott. A kínai kormány 2021-től megtiltja a kriptodeviza-bányászatot - jelentette a kínai állami televízió. Japán két évvel meghosszabbította az Észak-Korea ellen egyoldalúan bevezetett szankciókat - jelentette a Kyodo hírügynökség. A japán katolikus egyház bejelentette, hogy pedofília gyanúja miatt belső vizsgálatot indít a klérus több tagja ellen. Első fokon nyolc év börtönbüntetésre ítélt a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy férfit, aki fizikailag és szexuálisan bántalmazott négy nőt Zuglóban 2016. december és 2017. április között. Egy angol-amerikai filmproducert 437 ezer dollárral megkárosító csalókat ítélt három év négy hónap, illetve három év két hónap börtönre a Szegedi Törvényszék. Szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét. A terület kiürítése után a csomóponton sem lehet majd áthaladni, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy más irányból közelítsék meg úti céljaikat. Vasárnap tartják az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta vasárnap 18 órakor a Március 15. térről indul, és a résztvevők a Jane Haining, majd az id. Antall József rakparton vonulnak a Cipők a Duna-parton emlékműhöz. A magyar női jégkorong-válogatott szétlövéssel kikapott a szlovákoktól a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon. Jani Réka második mérkőzését is megnyerte a luganói salakpályás női tenisztorna selejtezőjében, ezzel feljutott a főtáblára. Aranyérmet szerzett a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.