2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Magyarország élőben

Hír TV

2018. december 18., kedd 10:19, frissítve: kedd 10:25

Belpolitika, külpolitika, közélet, sport, kultúra – Magyarország élőben. A Hír TV napi hírháttér műsora továbbra is interjúkkal, elemzésekkel várja nézőit. Mi mindig ott leszünk, ahol történik valami, és tabuk nélkül beszélünk a lényegről.

Adás: hétfő-csütörtök 19.30, hétfő-csütörtök 23.05, kedd-péntek 16.05

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