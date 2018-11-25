Magyarország élőben

2018. NOVEMBER 25., VASÁRNAP
AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÖTNAPOS ÜLÉST TART A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN.
A KÉPVISELÕK KEDDEN SZAVAZHATNAK A HON- ÉS RENDVÉDELEMBEN DOLGOZÓK TÚLÓRAPÉNZÉRÕL, ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
A KÉPVISELÕK SZERDÁN A HÁROM ÉV MÚLVA ESEDÉKES ORSZÁGOS NÉPSZÁMLÁLÁS RÉSZLETEIT KEZDIK MEGVITATNI.
KOVÁCS ZOLTÁN NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR LESZ, HOLLIK ISTVÁN AZ ÚJ KORMÁNYSZÓVIVÕ.
MESTERHÁZY ATTILÁT VÁLASZTOTTÁK A NATO PARLAMENTI KÖZGYÛLÉS SZOCIALISTA FRAKCIÓJÁNAK VEZETÕJÉNEK.
115 ÚJ TÍPUSÚ AUTÓBUSSZAL BÕVÜLT A VOLÁNBUSZ ZRT. FLOTTÁJA MINTEGY 10 MRD FORINT ÉRTÉKBEN, AZ AUTÓBUSZOK 80%-A MAGYAR GYÁRTMÁNY.
ISKOLABUSZ-HÁLÓZATOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AMERIKAI MINTÁRA, A RENDSZERT KÉT ÉVEN BELÜL TERVEZIK ELINDÍTANI.
MOK: AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETE EZERMILLIÁRDBÓL ORVOSOLHATÓ LENNE.
LÁTNI ÉS LÁTSZANI CÍMMEL KÉT HÓNAPOS AKCIÓT HIRDETETT AZ ORSZÁGOS BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG.
DÖMÖTÖR: A KORMÁNY KÉRI, HOGY A FIDESZ-KDNP KÉPVISELÕI MINDEN MÓDON LÉPJENEK FEL A MIGRÁNSVÍZUMOK EURÓPAI TERVE ELLEN.
ELÕZETES ÉRTESÍTÉST KÜLD A NAV AZOKNAK, AKIK VALAMILYEN MULASZTÁS MIATT MÁR NEM FELELNEK MEG A KÖZTARTOZÁS-MENTESSÉG FELTÉTELEINEK.
EMMI: 37 MILLIÁRD FORINT TÖBBLETTÁMOGATÁST KAP AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP.
MSZP: 1,5 MILLIÓ FÖLDTULAJDONOS VAGYONÁT ÉRTÉKELNÉ LE DRASZTIKUSAN EGY ÚJ SZABÁLYOZÁS.
ALÁÍRTÁK A MEGÁLLAPODÁST A BREXIT FELTÉTELEIRÕL BRÜSSZELBEN.
THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: A LEHETÕ LEGJOBB BREXIT-MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT MEG.
ANGELA MERKEL: A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS EGY DIPLOMÁCIAI MESTERMÛ.
ORBÁN VIKTOR: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE VALÓDI BLACK SUNDAY, SZOMORÚ VASÁRNAP AZ EU-NAK.
EMMANUEL MACRON: HA A BRIT PARLAMENT ELUTASÍTJA A BREXIT-JAVASLATOT, LONDONNAK KELL ÚJ JAVASLATOKAT TENNI.
SZLOVÁKIA NEM FOGJA TÁMOGATNI AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS EGYEZMÉNYÉT PETER PELLEGRINI SZLOVÁK KORMÁNYFÕ BRÜSSZELBEN.
AGYONSZÚRTAK EGY 21 ÉVES FIATALT INNSBRUCKBAN, KÉT AFGÁNT ÕRIZETBE VETTEK.
NAGYSZABÁSÚ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK A BERLINI BREITSCHEID TÉR KARÁCSONYI VÁSÁRÁN, AHOL 2 ÉVE TERRORTÁMADÁS TÖRTÉNT.
236 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓ, KÖZTÜK ÖT CSECSEMÕ, HÉT GYERMEK ÉS ÖTVEN NÕ ÉRKEZETT SZOMBAT ESTE A SZICÍLIAI POZZALLO KIKÖTÕJÉBE EGY HAJÓN.
SZÁNDÉKOSAN ÜTKÖZÖTT NEKI EGY OROSZ HATÁRÕRHAJÓ AZ UKRÁN HADITENGERÉSZET EGY VONTATÓHAJÓJÁNAK A FEKETE-TENGEREN UKRÁN VÉDELMI MINISZTÉRIUM.
ELUTASÍTOTTÁK A SVÁJCBAN TARTOTT NÉPSZAVAZÁSON AZT A KEZDEMÉNYEZÉST, HOGY A HAZAI JOG ÉLVEZZEN ELSÕBBSÉGET A NEMZETKÖZI JOGGAL SZEMBEN.
VÁLSÁGHELYZET ALAKULT KI AZ AMERIKAI-MEXIKÓI HATÁRNÁL, TIJUANÁBAN, AZ OTT VÁRAKOZÓ 5000 MIGRÁNS KIMERÍTETTE A VÁROS ERÕFORRÁSAIT.
LEENDÕ MEXIKÓI BELÜGYMINISZTER: SEMMIFÉLE MEGÁLLAPODÁS NINCS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKKAL A MENEDÉKKÉRÕKKEL KAPCSOLATOSAN.
RENDÕRÖK CSAPTAK ÖSSZE A FRANCIA TÜNTETÕKKEL PÁRIZSBAN, KÖNNYGÁZT ÉS VÍZÁGYÚT IS BEVETETTEK.
AZ EGY HETE TARTÓ TÜNTETÉSSOROZATON MÁR KÉT EMBER MEGHALT, ÉS TÖBB SZÁZAN MEGSEBESÜLTEK.
A BRENT KÕOLAJ ÁRA A HÉTEN 11,3%-KAL SÜLLYEDT, ÉS EZZEL MÁR A HETEDIK EGYMÁST KÖVETÕ HETET ZÁRTA CSÖKKENÉSSEL.
OSDH: A KURD-ARAB MILÍCIA 47 TAGJÁT ÖLTÉK MEG AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET FEGYVERESEI.
MÉRGESGÁZ-TÁMADÁS ÉRTE VASÁRNAPRA VIRRADÓRA AZ ÉSZAK-SZÍRIAI ALEPPÓT, LEGKEVESEBB 107 EMBER SZORUL ORVOSI ELLÁTÁSRA.
AZ AL-KAIDÁHOZ KÖTHETÕ DZSIHADISTA CSOPORT LEGKEVESEBB 30 TAGJÁVAL VÉGEZTEK FRANCIA TERRORELLENES ALAKULATOK MALIBAN.
LEGKEVESEBB 21 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE AZ ELMÚLT KÉT NAPBAN IRAKBAN, ÉS TÍZEZREK KÉNYSZERÜLTEK ELHAGYNI OTTHONAIKAT A HATALMAS ÁRADÁSOK MIATT
NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A HUNGÁRIA KÖRÚTON, A KACSÓH PONGRÁC ÚTI FELÜLJÁRÓ KÖZELÉBEN, JELENTÕS A TORLÓDÁS.
HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A FÕVÁROSI SOROKSÁRI ÚT ÉS A TIMÓT UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS MIATT VESZTETTE ÉLETÉT EGY 76 ÉVES FÉRFI SZIGLIGETEN.
VIZESÁROKBA BORULT EGY AUTÓ A 4-ES FÕÚT 24-ES KM-ÉNÉL BUDAPEST FELÉ, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A FÉRFIT, AKI GÁZSPRAY-VEL FÚJTA LE A VITAPARTNERÉT SZOMBATON A 2-ES METRÓN POLICE.HU.
TÖBB MINT TÍZ KG MARIHUÁNÁT TALÁLTAK EGY BOSNYÁK FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN, A 28 ÉVES SOFÕRT ÕRIZETBE VETTÉK.