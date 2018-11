Magyarország élőben

2018. NOVEMBER 7., SZERDA ORFK: BÛNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN MEGSZÜNTETTÉK AZ ÚGYNEVEZETT ELIOS ÜGYÉBEN A NYOMOZÁST. JOBBIK: AZ ELIOS-DÖNTÉS IS AZT MUTATJA, CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ. NAPOKON BELÜL VÁDAT EMELHETNEK CZEGLÉDY CSABA ÉS TÁRSAI ELLEN MAGYAR IDÕK. KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉSSEL FORDULT A FIDESZ A LEGFÕBB ÜGYÉSZHEZ A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉBEN. FIDESZ: A BALOLDAL A GYERMEKESEKTÕL VENNE EL, ÉS A MIGRÁNSOKAT TÁMOGATNÁ. BAKONDI: TARTHATATLAN A HELYZET AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK MIATT A BOSZNIAI BIHÁCSON M1. KÓSA LAJOS: A LEGHATÁROZOTTABBAN FEL KELL LÉPNI A MIGRÁNSOKNAK KIBOCSÁTOTT NÉVTELEN BANKKÁRTYÁK ELLEN. EMMI: NOVEMBER 13-IG LEHET BENYÚJTANI A BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOKAT. DÉL-KOREÁBÓL 32 MILLIÁRD FORINTOS AUTÓIPARI BERUHÁZÁS ÉRKEZIK TATABÁNYÁRA JELENTETTE BE SZIJJÁRTÓ PÉTER. SIKERES KEMPINGSZEZONT ZÁRT A BALATONTOURIST VILÁGGAZDASÁG. KSH: 5,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM SZEPTEMBERBEN. 5 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZOTT. ORBÁN VIKTOR A NÉPPÁRTI KONGRESSZUSRA HELSINKIBE ÉRKEZETT, KÉTOLDALÚ TÁRGYALÁSOKAT IS FOLYTAT. MANFRED WEBER: NINCS NAPIRENDEN A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. TIMMERMANS: A JÖVÕ MÁJUSI EP-VÁLASZTÁS KÜZDELEM A KONTINENS LELKÉÉRT A POPULISTA ÉS NACIONALISTA ERÕK ELLEN. KOLUMBIA ÉS MAGYARORSZÁG KAPCSOLATAINAK ALAKULÁSA A DÉLI NYITÁS SIKERTÖRTÉNETE MONDTA KÖVÉR LÁSZLÓ BOGOTÁBAN. TÖRVÉNYT HOZTAK ROMÁNIÁBAN AZ ERDÉLY ÉS A KELETI ORSZÁGRÉSZ KÖZTI AUTÓPÁLYA-ÖSSZEKÖTTETÉS MEGTEREMTÉSÉRÕL. NAGYOBB INCIDENS NÉLKÜL ZAJLOTT LE AZ AMERIKAI FÉLIDÕS VÁLASZTÁS. AZ ELLENZÉKI DEMOKRATA PÁRT ELHÓDÍTOTTA A KÉPVISELÕHÁZAT A REPUBLIKÁNUSOKTÓL. AZ AMERIKAI LIBERÁLIS TÖBBSÉG AZ ALSÓHÁZBAN AKADÁLYOZHATJA AZ ELNÖK TOVÁBBI REFORMJAIT. DONALD TRUMP TELEFONON GRATULÁLT NANCY PELOSINAK, A DEMOKRATÁK KÉPVISELÕHÁZI FRAKCIÓVEZETÕJÉNEK A DEMOKRATA PÁRT ALSÓHÁZI GYÕZELMÉHEZ. ELÉRTE MEXIKÓVÁROST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRA FELÉ TARTÓ MENEKÜLTKARAVÁN 2200 TAGJA. AZ AMERIKAI ELNÖK TÖBBSZÖR KIJELENTETTE, HOGY A KARAVÁN TAGJAI NEM LÉPHETNEK BE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉRE. BÛNÖSNEK TALÁLTÁK TERRORIZMUS VÁDJÁBAN A MANHATTANI ROBBANÁS BANGLADESI FELELÕSÉT. AZ USA ÉLETBE LÉPTETTE A MEGÚJÍTOTT SZANKCIÓKAT IRÁN ELLEN. IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER: KÉPTELENEK ÉS TÖRVÉNYTELENEK AZ IRÁN ELLENI AMERIKAI SZANKCIÓK. IRÁNI ELNÖK: IRÁN MEG FOGJA SÉRTENI AZ AMERIKAI SZANKCIÓKAT, ÉS TOVÁBBRA IS FOG KÕOLAJAT ÉRTÉKESÍTENI. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: TELJESSÉGGEL TÖRVÉNYTELENEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZANKCIÓI IRÁNNAL SZEMBEN. AZ AMERIKAI KORMÁNYZAT A KONGRESSZUSSAL EGYEZTET AZ OROSZORSZÁG ELLENI ÚJABB SZANKCIÓKRÓL A SZKRIPAL-ÜGY MIATT. ZALA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS MIATT VETTEK ÕRIZETBE EGY GALAMBOKI FÉRFIT. EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚTON, HAJDÚSZOBOSZLÓ ÉS DEBRECEN KÖZÖTT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. EMBERI MARADVÁNYOKAT TALÁLTAK EGY TISZAALPÁRNÁL KIÉGETT TANYAÉPÜLETBEN. KÉT REPÜLÕGÉP IS BUDAPESTEN SZAKÍTOTTA MEG ÚTJÁT, A WIZZ AIR MÛSZAKI, A BRITISH AIRWAYS EGÉSZSÉGI OKOK MIATT SZÁLLT LE FERIHEGYIEN - MTI. LETARTÓZTATTAK EGY OLASZ FÉRFIT KECSKEMÉTEN, AKI KÉSSEL TÖBB HELYEN, ÉLETVESZÉLYESEN, A NYAKÁN IS MEGSEBESÍTETT EGY FÉRFIT. A HELYSZÍNEN MEGHALT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ KECSKEMÉTEN, FÉLPÁLYÁS ÚTLEZÁRÁS MELLETT HELYSZÍNELNEK A RENDÕRÖK POLICE.HU. NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI GYAKORLATOT TARTANAK KÕBÁNYÁN SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 25 SZERVEZET RÉSZVÉTELÉVEL.