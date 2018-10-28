Magyarország élőben

2018. OKTÓBER 28., VASÁRNAP
NAPOKON BELÜL ELINDUL A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ - DÖMÖTÖR CSABA, A MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA ÁLLAMTITKÁRA.
NOVEMBER 1-TÕL DUPLÁJÁRA EMELKEDIK A KÖZMUNKÁSOK ELHELYEZKEDÉSI JUTTATÁSA - JELENTETTE BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER.
AZ ÕSZI SZÜNETBEN IS IGÉNYELHETIK AZ INGYENES ÉTKEZTETÉST A RÁSZORULÓK GYEREKEK SZÜLEI, A KORMÁNY ERRE IDÉN 6,5 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL.
LEGKÉSÕBB SZERDÁIG MEGKAPJÁK AZ OKTÓBERI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT A GYEREKES CSALÁDOK.
ÚJABB NÉGYNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A KÖVETKEZÕ KÉT HÉTBEN.
MEKH: EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁGON A LEGOLCSÓBB A GÁZ A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, A VILLAMOS ENERGIA PEDIG UNIÓS SZINTEN A HARMADIK LEGOLCSÓBB M1.
MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET: HATÉKONY A MAGYAR-SZERB HATÁRVÉDELEM, EZÉRT AZT A JÖVÕBEN IS FENN KELL TARTANI M1.
A SOROS-TERV RÉSZÉNEK TARTJA HOLLIK ISTVÁN FIDESZ-KDNP FRAKCIÓSZÖVETSÉGI SZÓVIVÓ A BOSNYÁK-HORVÁT HATÁRON TÖRTÉNTEKET.
KÓSA LAJOS: 70 EZER MIGRÁNS TARTÓZKODIK JELENLEG IS AZ ÚGYNEVEZETT BALKÁNI MIGRÁCIÓS ÚTVONALON.
HÁROM TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST.
KAKASDON ÉS PUSZTASZENTLÁSZLÓN POLGÁRMESTERT, KÉMESEN TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕKET VÁLASZTANAK.
MEGKEZDÕDÖTT A TÉLI IDÕSZÁMÍTÁS; ÉVENTE EGY KÖZEPES MÉRETÛ VÁROS TELJES FOGYASZTÁSÁNAK MEGFELELÕ VILLAMOS ENERGIÁT SPÓROLUNK MEG.
NOVEMBER 6-ÁN TÜNTETNEK A SZAKSZERVEZETEK, MERT SZERINTÜK A KORMÁNY NEM EGYEZTETETT VELÜK, MIELÕTT ÁTALAKÍTOTTA A CAFETERIA-KEDVEZMÉNYEKET.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM MINDENT MEGTESZ, HOGY A ZÖLD HÍD KFT. TERÜLETÉN, A 116 NÓGRÁD ÉS PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN BIZTOSÍTVA LEGYEN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS.
ITM: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLÉSÉT ÉS A REZSICSÖKKENTÉST CÉLOZZA MEG A KORMÁNY A HÁZTARTÁSINAGYGÉP-CSERE ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.
TÖBB MINT SZÁZ SZÉKELYFÖLDI TELEPÜLÉS KÖZELÉBEN GYÚLTAK ÕRTÜZEK A MAGASLATOKON A SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIÁJÁNAK NAPJÁN.
LEGKEVESEBB 10 SZÁZALÉKOT VESZTETT A CDU ÉS AZ SPD A NÉMETORSZÁGI HESSENI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON AZ ELSÕ EXIT POLLOK SZERINT.
NÉMETORSZÁGI HESSENI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK EXIT POLL: CDU: 28%, SPD: 20%, ZÖLDEK: 19,5%, AFD: 12%; LIBERÁLISOK: 7,5%; A RÉSZVÉTEL 67,5% VOLT.
HESSEN NÉMET TARTOMÁNY KONZERVATÍV KORMÁNYFÕJE, VOLKER BOUFFIER ARRA KÉSZÜL, HOGY TOVÁBBRA IS Õ FOGJA VEZETNI A TARTOMÁNYI KORMÁNYT.
150 JÁRATOT KELLETT MA IS TÖRÖLNI A BRÜSSZELI ZAVENTEM REPÜLÕTÉREN A CSOMAGKEZELÕK SZTRÁJKJA MIATT.
LEZUHANT, MAJD KIGYULLADT A LEICESTER CITY TULAJDONOSÁNAK HELIKOPTERE, A FEDÉLZETEN MÉG NÉGY EMBER UTAZOTT.
PHILIP HAMMOND BRIT PÉNZÜGYMINISZTER: HA NEM LESZ MEGÁLLAPODÁS A BREXITRÕL, ÚJ KÖLTSÉGVETÉS KELL.
A FRANCIA KORMÁNY ARRA KÉRI AZ AUTÓGYÁRAKAT, HOGY VEGYENEK RÉSZT A KÖRNYEZETSZENNYEZÕ AUTÓK ÚJABB MODELLEKRE CSERÉLÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSÉBEN.
FERENC PÁPA: AZ EGYHÁZNAK ISMERNIE KELL A FIATALOK VILÁGÁT MONDTA A VATIKÁNI SZINÓDUS LEZÁRÁSA UTÁN.
A HEVES ESÕZÉS MIATT A LEGMAGASABB FOKÚ RIASZTÁST RENDELTÉK EL AZ OLASZORSZÁGI VENETO ÉS FRIULI VENEZIA GIULIA TARTOMÁNYBAN.
FBI: FELTEHETÕEN EGYEDÜL KÖVETTE EL A 11 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ LÖVÖLDÖZÉST A PITTSBURGHI GYANÚSÍTOTT.
ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ SZERINT ROSSZ HÍR, HOGY AZ USA FEL AKARJA MONDANI AZ INF-MEGÁLLAPODÁST.
NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK A HATÓSÁGOK ANNAK A 11 EMBERNEK A NEVÉT, AKIKET AGYONLÕTT EGY FEGYVERES SZOMBATON AZ EGYIK A PITTSBURGH-I ZSINAGÓGÁBAN.
ÁDER JÁNOS RÉSZVÉTÉT FEJEZTE KI AZ ÁLDOZATOK HOZZÁTARTOZÓINAK ÉS AZ AMERIKAI ELNÖKNEK.
TÛZSZÜNETRÕL SZÜLETETT MEGÁLLAPODÁS A GÁZAI ÖVEZETBEN AZ ISZLÁM DZSIHÁD ÉS IZRAEL KÖZÖTT EGYIPTOMI KÖZVETÍTÉSSEL.
164-RE EMELKEDETT AZ EBOLAFERTÕZÉSBEN ELHUNYTAK SZÁMA KONGÓBAN, 222 BETEGNÉL MUTATTÁK KI A FERTÕZÉST.
MEGKEZDÕDÖTT AZ ELNÖKVÁLASZTÁS GRÚZIÁBAN, A TÖBB MINT 3,5 MILLIÓ VÁLASZTÓPOLGÁR 25 ÁLLAMFÕJELÖLTRE ADHATJA LE VOKSÁT.
RECEP TAYYIP ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK: RIJÁD ADÓS A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓ MEGÖLÉSÉNEK MEGBÍZÓJÁVAL.
KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT AZ M5-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, SZEGEDNÉL, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY QUAD MOTOROS A SOMOGY MEGYEI LENGYELTÓTIBAN, A MOTOROS ÉLETÉT VESZTETTE.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ AZ M2-ES AUTÓÚT FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, VÁC TÉRSÉGÉBEN,
A RENDÕRSÉG ARRA KÉRI A SÍRKERTEKHEZ AUTÓVAL LÁTOGATÓKAT, HOGY KIVILÁGÍTOTT VAGY ÕRZÖTT PARKOLÓT VÁLASSZANAK ÉS VIGYÁZZANAK ÉRTÉKEIKRE.