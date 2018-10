2018. OKTÓBER 16., KEDD MEGTETTE A FELJELENTÉST A JOBBIK ZACSKÓBA CSOMAGOLT GYANÚS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZS, A PÁRT VOLT SZEKSZÁRDI IGAZGATÓJA. KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK AZ LMP-FRAKCIÓ ÖT TAGJÁT KIZÁRTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS HÉTFÕI ÜLÉSÉRÕL. A KÉPVISELÕK UNGÁR PÉTER NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSA KÖZBEN TILTOTT SZEMÉLTETÕ ESZKÖZ HASZNÁLTAK. LMP: ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT SZEMBESÍTETTÉK VOLNA TRANSZPARENSEKEN, KORÁBBI TANDÍJELLENES ÁLLÁSPONTJÁVAL AZ LMP-FRAKCIÓ TAGJAI. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK SZÉKHÁZÁBA LÁTOGATOTT HÉTFÕN. ÁDER JÁNOS: KÖZÖS VILÁGUNK AKADÁLYAIT EMBERSÉGGEL, ODAFIGYELÉSSEL, EGYMÁST SEGÍTVE TUDJUK LEGYÕZNI. RÉTVÁRI BENCE: A HAJLÉKTALANOK KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ JOGSZABÁLY CÉLJA AZ EMBERÉLET MEGMENTÉSE. KADERJÁK PÉTER: A GÁZTÁROLÓKBAN 4,6 MILLIÁRD KÖBMÉTERNYI GÁZ ÁLL RENDELKEZÉSRE A FÛTÉSI SZEZONBAN. FÕTÁV ZRT: AZ ORSZÁGOS FÛTÉSI IDÉNY KEZDETÉVEL HÉTFÕN BUDAPESTEN IS ELINDULT A TÁVFÛTÉS. SZERDÁTÓL BRUTTÓ 7 FT-TAL CSÖKKENTI LITERENKÉNT A BENZIN ÉS 2 FT-TAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. OMSZ: A KÖVETKEZÕ 8-10 NAP SORÁN SINCS KILÁTÁSBAN KOMOLYABB CSAPADÉK, ÍGY TOVÁBB FOLYTATÓDIK AZ ASZÁLYOS IDÕ. HERBERT KICKL OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER MEGERÕSÍTETTE KÉTELYEIT AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁVAL KAPCSOLATBAN. AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER PINTÉR SÁNDOR MAGYAR BELÜGYMINISZTERREL TARTOTT KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT BÉCSBEN HÉTFÕN. RENDÕRI AKCIÓVAL VÉGET ÉRT A TÚSZEJTÉS A NÉMETORSZÁGI KÖLNBEN, AZ ELKÖVETÕ SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. A TÚSZKÉNT FOGVA TARTOTT TINÉDZSER LÁNY KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT, EZÉRT KÓRHÁZBA VITTÉK. A RENDÕRSÉG NEM ZÁRJA KI A TERRORGYANÚ LEHETÕSÉGÉT A KÖLNI TÚSZEJTÉS ESETÉBEN. KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT ÉS RENDEZNÉ A HELYZETET BUDAPESTTEL. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA TETTEKKEL IS BIZONYÍTSA, HOGY MEGOLDANI KÍVÁNJA A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI HELYZETET! THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT AZ ELMÚLT HETEKBEN, "A SOK-SOK PONTATLAN TALÁLGATÁSSAL" ELLENTÉTBEN SIKERÜLT HALADÁST ELÉRNI A BREXIT FELTÉTELEIRÕL. DONALD TUSK EURÓPA TANÁCS-ELNÖK: SOHA NEM VOLT ENNYIRE VALÓSZÍNÛ A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT. TÖBB MINT SZÁZ MENEKÜLT INDUL ÚTNAK RÖVIDESEN GÖRÖGORSZÁGBÓL NÉMETORSZÁGBA A KÉT ORSZÁG KÖZTI A CSALÁDEGYESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN. BÍRSÁGGAL SÚJTHATJÁK ROMÁNIÁBAN A BEJELENTETLEN TÜNTETÉSEK RÉSZTVEVÕIT SZÓL A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG JOGEGYSÉGI HATÁROZATA. AZ OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA NEM VESZÉLYEZTETI AZ EURÓT JOHANNES BEERMANN, A DEUTSCHE BUNDESBANK IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJA SZERINT. FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: LEGKEVESEBB TÍZEN MEGHALTAK A FRANCIAORSZÁG DÉLI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN. BBC: A VEGYI FEGYVEREK BEVETÉSE SEGÍTETTE AZ ASZAD-REZSIMET GYÕZELMEIBEN. TÖRÖK HÍRTELEVÍZIÓ: A HATÓSÁGOK ÁTVIZSGÁLJÁK SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁT AZ ELTÛNT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN. SZAÚD-ARÁBIA DZSAMÁL HASOGDZSI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK BEISMERÉSÉRE KÉSZÜL - CNN. 70 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BALECZKY ANNAMÁRIA, A MAGYAR TELEVÍZIÓ EGYKORI BEMONDÓJA. MARÓ HATÁSÚ ANYAGBÓL FEJLÕDÕ GÁZ OKOZOTT ENYHE LÉGZÉSI NEHÉZSÉGEKET 10 TANULÓNÁL HÉTFÕN A HATVANI BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUMBAN, A DIÁKOKAT KÓRHÁZBA VITTÉK. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG. MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT, KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYIHEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.