KÉTSZER IS ELMULASZTOTTA A NAV-BÜNTETÉSEK BEFIZETÉSÉT A FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ SZATMÁRY KRISTÓF CÉGE 24.HU. A VOLT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, SCHMITT PÁL LÁNYA SZERVEZ ESKÜVÕKET AZ EGYMILLIÁRD FORINTBÓL FELÚJÍTOTT KLEBELSBERG-KASTÉLYBAN HVG. DK: A POFÁTLANSÁG CSÚCSA, AMIT A KORMÁNY A KLEBELSBERG-KASTÉLLYAL TETT. VIZSGÁLÓDIK A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG A FIGYELÕ „SOROS-LISTÁJA” ÜGYÉBEN. KÉT ÉS FÉLSZERESÉRE NÖVELTE PROFITJÁT A KORMÁNYKÖZELI ZÁÉV ÉPÍTÕIPARI CÉG. TIBORCZ ISTVÁN VOLT ÜZLETTÁRSÁNAK ÉPÍTÕIPARI CÉGE, A WEST HUNGÁRIA BAU ÖT MILLIÁRDOS PROFITTAL ZÁRTA A TAVALYI ÉVET. DARABONKÉNT 29 MILLIÓ FORINTÉRT VÁSÁROLT MENTÕAUTÓKAT AZ ÁLLAM. FIGYELEMFELKELTÕ KAMPÁNYT INDÍTOTT A JEGYBANK A PIRAMISJÁTÉKOK VESZÉLYEIRÕL. VÖLNER PÁL: A PARLAMENT HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL MÁSOK NE DÖNTHESSENEK MIGRÁCIÓS ÜGYEKBEN MAGYAR HÍRLAP. VISSZAKÉRI A JOBBIK DÚRÓ DÓRA PARLAMENTI MANDÁTUMÁT. POLITIKAI LESZÁMOLÁSNAK TARTJA DÚRÓ DÓRA AZ ELLENE FOLYÓ ELJÁRÁST EGYENESEN. A KÉPVISELÕ NEM TUDJA ELKÉPZELNI, HOGY A JOBBIKBAN FOLYTASSA POLITIKAI KARRIERJÉT. TOROCZKAI LÁSZLÓ: A JOBBIK VEZETÉSE BOMLASZTJA AZ EGYSÉGET. HORVÁT RENDÕRÖK LÕTTEK RÁ EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ MIKROBUSZRA, KÉT GYEREK MEGSEBESÜLT. LEMONDÁSRA SZÓLÍTJA FEL MARIANO RAJOY MINISZTERELNÖKÖT A SPANYOL SZOCIALISTÁK KORMÁNYFÕ-JELÖLTJE. ÉSZAK-KOREÁBAN TÁRGYAL A TÉRSÉG HELYZETÉRÕL SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER. LAVROV HIVATALOSAN MEGHÍVTA OROSZORSZÁGI LÁTOGATÁSRA KIM DZSONGUN ÉSZAK-KOREAI DIKTÁTORT. ASZAD: AZ AMERIKAI ERÕKNEK ELÕBB VAGY UTÓBB EL KELL HAGYNIUK SZÍRIA TERÜLETÉT. SZIGORÍTJA A VÍZUMKIADÁST KÍNAI ÁLLAMPOLGÁROK, ELSÕSORBAN DIÁKOK SZÁMÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. WASHINGTON VÁRHATÓAN KIVETI A VÉDÕVÁMOT AZ EURÓPAI ACÉL- ÉS ALUMÍNIUMTERMÉKEKRE WSJ. KÉTRENDBELI SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS NEMI ERÕSZAK MIATT VÁDAT EMELT EGY NEW YORK-I ESKÜDTSZÉK HARVEY WEINSTEIN FILMPRODUCER ELLEN. WEINSTEIN MEGTAGADTA A VALLOMÁSTÉTELT, AKÁR 25 ÉV BÖRTÖNT IS KAPHAT. FEGYVERSZÜNETET KÖTÖTT EGYIPTOMI KÖZVETÍTÉSSEL IZRAEL ÉS A GÁZAI ÖVEZETET URALÓ HAMÁSZ. MINTEGY 2000 LAKÁS FELÉPÍTÉSÉT HAGYTA JÓVÁ AZ IZRAELI VÉDELMI MINISZTÉRIUM A MEGSZÁLLT CISZJORDÁNIÁBAN. LEZUHANT, MAJD KIGYULLADT EGY KISREPÜLÕGÉP POGÁNY KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK. TÛZ ÜTÖTT KI EGY HÉVÍZI SZÁLLODÁBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT MENTÕAUTÓVAL A FÕVÁROS XI. KERÜLETÉBEN, A MENTÕBEN HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. AUTÓ GÁZOLT KERÉKPÁROST A 4-ES FÕÚT SZÉKELY ÉS BERKESZ KÖZÖTTI SZAKASZÁN, AZ ELÜTÖTT KERÉKPÁROS AZONNAL MEGHALT.