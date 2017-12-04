2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Listázás – Newsroom

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2017. december 4., hétfő 16:07, frissítve: hétfő 16:19

Adás:
2017. december 4., hétfő 18.00

Listázás
Elkeltek a befutó helyek. Hétvégi kongresszusán a parlamenti pártok közül elsőként hozta nyilvánosságra a jövő évi országgyűlési választásra készített országos listáját az LMP. Hadházy Ákost, a párt társelnökét Szekszárdról kapcsoljuk.

Bérharc
Több mint 90 ezer egészségügyi dolgozó kap magasabb bért decemberben. Az érdekképviseletek azonban egyhavi pluszfizetést és a 2018 novemberére tervezett béremelés januári bevezetését követelik. Kapcsoljuk Balogh Zoltánt, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökét.

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