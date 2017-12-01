2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Lehet-e független Katalónia? – BBC HardTalk

Hír TV

2017. december 1., péntek 14:17, frissítve: péntek 14:21

Adás:
2017. december 2., szombat 05.30
2017. december 3., vasárnap 03.45
2017. december 8., péntek 03.45

Amikor a spanyol kormány leváltotta a katalán tartományi vezetést, közvetlen madridi irányítást vezettek be, és előre hozott választást írtak ki, akkor egy kiszámítható veszélyt vállaltak. December 21-én meglátjuk, hogy jól döntöttek-e. Ha a katalánok a függetlenségi pártoknak adják a többséget, Spanyolország és az EU elhúzódó válságra számíthat. A HardTalk vendége a spanyol Európa-ügyi miniszter, Jorge Toledo. Túljárhat-e Madrid az elszakadáspártiak eszén?

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