2019. JANUÁR 2., SZERDA ÁDER JÁNOS: CSAK RAJTUNK MÚLIK, HOGY MIRE MONDUNK NEMET ÉS MIRE MONDUNK IGENT MONDTA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓBAN. ORBÁN VIKTOR TÁRGYALT BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI MINISZTERELNÖKKEL IS BRAZÍLIÁBAN. A 2019 ELEJÉN JERUZSÁLEMBEN TARTANDÓ V4-IZRAEL CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL IS EGYEZTETTEK, EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY SZOROSABBRA FÛZIK A MAGYAR-IZRAELI BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉST. POLITIKAI ELEMZÕ: NEVETSÉGES AZ ELLENZÉK VISELKEDÉSE, ELÕSZÖR KIVONULNAK AZ ORSZÁGGYÛLÉS MUNKÁJÁBÓL, MAJD 15 NAP MÚLVA ÕK KEZDEMÉNYEZIK AZ ÖSSZEHÍVÁSÁT ARRA AZ ÜLÉSRE UTALVA, AMELYEN NEM VETTEK RÉSZT. NAPIRENDRE KERÜLHET A GAZDASÁGOK MÛKÖDÉSI FORMÁINAK ÉS ADÓZÁSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA MAGYAR IDÕK. KSH: A CSÚCS KÖZELÉBEN MARADT A FOGLALKOZTATÁS TAVALY SZEPTEMBER-NOVEMBERBEN IS. PM: FOLYTATÓDNAK A KEDVEZÕ TENDENCIÁK A FOGLALKOZTATÁSBAN 2019-BEN IS. EMMI: EMELKEDIK A GYED ÉS A DIPLOMÁS GYED ÖSSZEGE, VALAMINT MEGJELENIK A GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA, A GYOD IS. IDÉN IS ERÕS ÉVET VÁRNAK A LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁSBAN A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK, A TÖBBSÉG A TAVALYINÁL LASSABB, DE KÉT SZÁMJEGYÛ BÕVÜLÉSRE SZÁMÍT PRIVÁTBANKÁR. JANUÁR 1-TÕL 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ ESL ÉS AZ UHT TEJEK FORGALMI ADÓJA - KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: JANUÁR 1-TÕL ÁLTALÁNOSAN 20 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ. AZ EGÉSZSÉGI KOCKÁZATOT JELENTÕ ÉTELEKRE ÉS ITALOKRA VONATKOZIK, AZONBAN ÚJÉVTÕL AZ ADÓKÖTELES ITALOK KÖRÉBE TARTOZIK A GYÜMÖLCSPÁRLAT, A PÁLINKA ÉS A GYÓGYNÖVÉNYES ITAL IS. VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ. MINTEGY 100 KÖBMÉTER HULLADÉKOT TAKARÍTOTTAK ÖSSZE A BUDAPESTI SZILVESZTERI RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEIN AZ FKF DOLGOZÓI. BEIKTATTÁK HIVATALÁBA JAIR BOLSONARO BRAZIL ELNÖKÖT, KEDDEN. AZ ÚJ BRAZIL ELNÖK ÜNNEPÉLYESEN MEGFOGADTA, HOGY TISZTELETBEN TARTJA A DEMOKRÁCIÁT ÉS, HOGY NEHÉZ REFORMOK ÁRÁN, DE RENDBE HOZZA A GAZDASÁGOT. DONALD TRUMP GRATULÁLT JAIR BOLSONARO BRAZIL ÁLLAMFÕNEK A KEDDI BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉN ELMONDOTT BESZÉDÉHEZ. A POLITIKA NEM A KORMÁNYRÚDNÁL ÁLLÓK KIVÁLTSÁGA - MONDTA FERENC PÁPA KEDDEN, IDEI ELSÕ ÚRANGYALA ÁLDÁSÁBAN. BÉKÉT ÉS BOLDOGSÁGOT KÉRT NÉPÉNEK ÉS A VILÁGNAK UTOLSÓ ÚJÉVI BESZÉDÉBEN SZERDÁN AKIHITO JAPÁN CSÁSZÁR. A JAPÁN CSÁSZÁR A SZIGETORSZÁG MODERNKORI TÖRTÉNETÉBEN PÉLDÁTLAN MÓDON HAMAROSAN LEMOND TRÓNJÁRÓL. SÚLYOS VONATBALESET TÖRTÉNT SZERDÁN DÁNIÁBAN, A RENDÕRSÉG TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT TÖBBEN MEGHALTAK MTI. INDEXCSÖKKENÉSRE LEHET SZÁMÍTANI SZERDÁN, AZ ÉV ELSÕ KERESKEDÉSI NAPJÁN A FÕBB EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍRPIACOKON - MTI. BUKAREST ÉLES VITÁBA KEVEREDETT JEAN-CLAUDE JUNCKERREL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL KÖZVETLENÜL A SOROS UNIÓS ELNÖKSÉG ÁTVÉTELE ELÕTT MAGYAR IDÕK. KÜLÜGYI SZAKÉRTÕ: A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG ROVÁSÁRA AKTIVIZÁLTA MAGÁT KLAUS IOHANNIS ROMÁN ELNÖK - MONDTA PÁSZKÁN ZSOLT AZ M1-EN. SZAKÉRTÕ: ÚJ IDÕSZAK KEZDÕDIK DONALD TRUMP NÉGYÉVES CIKLUSÁNAK MÁSODIK FELÉBEN, MIUTÁN AZ ELLENZÉKI DEMOKRATÁKÉ A TÖBBSÉG A KÉPVISELÕHÁZBAN - MONDTA MAGYARITS TAMÁS AZ M1-EN. AUSZTRÁLIA BEZÁR KÉT MENEKÜLTTÁBORT, A KABINET SZERINT A CSÖKKENÕ MIGRÁCIÓ AUSZTRÁLIA SIKERES BEVÁNDORLÁSI POLITIKÁJÁNAK BIZONYÍTÉKA. TAJVAN FÜGGETLENSÉGE KATASZTRÓFÁHOZ VEZETNE - MONDTA HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK SZERDÁN. ÍGÉRTE, ERÕFESZÍTÉSEKET TESZNEK AZ 1949 ÓTA ÖNÁLLÓAN KORMÁNYZOTT SZIGET BÉKÉS "ÚJRAEGYESÍTÉSÉRE", KÍNA AZ ERÕ ALKALMAZÁSÁRÓL SEM MOND LE. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TÖRETLEN FOLYTATÁSÁT ÍGÉRTE BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕNEK. ÚJ OFFENZÍVÁT INDÍTOTTAK AZ AFGÁN KÜLÖNLEGES ERÕK AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET ELLEN ÉS MEGÖLTEK 27 FEGYVEREST. GYALOGOSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓS SZILVESZTER ÉJJEL A NÉMETORSZÁGI BOTTROPBAN, A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 4-EN MEGSÉRÜLTEK. HÁROM EMBERT MEGSEBESÍTETT EGY KÉSES TÁMADÓ HÉTFÕN KÉSÕ ESTE A MANCHESTERI PÁLYAUDVARON, A TETTEST ELFOGTÁK. AZ ANGOL RENDÕRSÉG HIVATALOSAN IS "TERRORIZMUSHOZ KÖTÕDÕ" CSELEKMÉNYKÉNT KEZELI A MANCHESTERI KÉSELÉST. HELYI KATASZTRÓFAVÉDELEM: TIZENHATRA EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI MAGNYITOGORSZK EGYIK LAKÓÉPÜLETÉBEN KÉT NAPJA TÖRTÉNT GÁZROBBANÁS HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - MTI. ÉLVE TALÁLTAK RÁ 35 ÓRÁS KUTATÁS UTÁN EGY 11 HÓNAPOS KISGYERMEKRE AZ OROSZORSZÁGI HÁZOMLÁS ROMJAI ALATT. HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL JÁRÓ ÁRVIZEK PUSZTÍTANAK INDONÉZIÁBAN ÉS A FÜLÖP-SZIGETEKEN. KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ KIJELENTETTE, ELKÖTELEZETT A TELJES ATOMMENTESÍTÉS MELLETT. AZONBAN KÉNYTELEN LESZ "ÚJ UTAT" KERESNI, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS EGYOLDALÚ LÉPÉSEK MEGTÉTELÉT KÖVETELI ÉSZAK-KOREÁTÓL. MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN. DONALD TRUMP MEGERÕSÍTETTE, HOGY LASSÍTJA A SZÍRIAI CSAPATKIVONÁST - MTI. ELIZABETH WARREN SZENÁTOR AZ ELSÕ HIVATALOS AMERIKAI ELNÖKJELÖLT-ASPIRÁNS MTI. KÖZEL 200 EZER BRIT KÉRVÉNYEZETT ÍR ÚTLEVELET, A BREXIT-NÉPSZAVAZÁS ÓTA MEGDUPLÁZÓDOTT AZ ÉVENTE BEADOTT KÉRELMEK MENNYISÉGE PRIVÁTBANKÁR. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT EGY GÁZOLÓ MIUTÁN ELÜTÖTT EGY NÕT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, A HOLTTESTET JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN TALÁLTÁK MEG POLICE.HU. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZ VOLT EGY TÍZEMELETES TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÁSÁBAN KAZINCBARCIKÁN, EGY EMBER MEGHALT. EGY AFGÁN MENEKÜLT BÁNTALMAZOTT EGY PÁRT BUDAPESTEN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZILVESZTER ÉJJEL POLICE.HU. 14 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL JANUÁR 2-ÁN HAJNALBAN BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN A RENDÕRÖK POLICE.HU. OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.