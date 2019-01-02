2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Lapzárta

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2019. január 2., szerda 09:12, frissítve: szerda 09:24

A nap legfontosabb politikai történéseit elemezzük vendégeinkkel.

Adás: hétfő–péntek 20.30, kedd–péntek 08.30 és kedd–szombat 15.30

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