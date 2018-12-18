2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Lapzárta

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2018. december 18., kedd 10:58, frissítve: kedd 11:14

A nap legfontosabb politikai történéseit elemezzük vendégeinkkel.

Adás: 

2018. december 18., kedd 20.30

2018. december 19., szerda 01.00

2018. december 19., szerda 08.30

2018. december 19., szerda 15.30

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