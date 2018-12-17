2018. december 17.,
hétfő, Lázár, Olimpia napja

Lapzárta

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2018. december 17., hétfő 13:16, frissítve: hétfő 13:21

A nap legfontosabb politikai történéseit elemezzük vendégeinkkel, Kovács Andrással, az Origo újságírójával és Szakonyi Péterrel, a Napi.hu szerkesztőjével

Adás: 
2018. december 17., hétfő 20.30.
2018. december 18., kedd 01.00.
2018. december 18., kedd 08.30.
2018. december 18., kedd 15.30.

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