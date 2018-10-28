2018. október 28.,
vasárnap, Simon, Szimonetta napja

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2018. október 28., vasárnap 19:54, frissítve: vasárnap 20:02

Adás:
2018. október 29., hétfő 20.30
2018. október 30., kedd 1.00
2018. október 30., kedd 8.30
2018. október 30., kedd 15.30

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