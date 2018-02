5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - EURÓPAI SEREGHAJTÓ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY. VENDÉG: SZAKÁCS LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, MSZP 6:40 - KORMÁNYVÁLTÁSRA, DE AGRESSZÍV ELLENZÉKISÉGRE IS KÉSZÜL A MOMENTUM. VENDÉG: FEKETE-GYÕR ANDRÁS ELNÖK, MOMENTUM 8:30 - A PERONON: VARJU LÁSZLÓ ALELNÖK, DK MA MEGKEZDI A SOROS-ELLENES TÖRVÉNYCSOMAG ÁLTALÁNOS VITÁJÁT A HÁZ. A TÖRVÉNYCSOMAG ELLEN 23 ORSZÁG ÉS KÖZEL 250 NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI CIVIL SZERVEZET FEJEZTE KI TILTAKOZÁSÁT. A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER AKTIVÁLNÁ AZ UNIÓS SZAVAZATI JOG MEGVONÁSÁVAL JÁRÓ HETES CIKKELYT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. MÁR EGY BRÜSSZELI MEGÁLLAPODÁS SZERINT IS HAZUDOTT ORBÁN, AMIKOR 2014-BEN AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY A TAO NEM KÖZPÉNZ - NÉPSZAVA. ORBÁN 2011-BEN MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT BRÜSSZELLEL A SPORTTÁMOGATÁSRÓL, MELYBEN RÖGZÍTETTÉK, HOGY ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL VAN SZÓ. KÖZEL EGYMILLIÁRD FT-OT KÖLTÖTT A KORMÁNY TIBORCZ LÁMPABIZNISZÉRE, HOGY KIFIZESSE AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÖNRÉSZÉT - 24.HU. DK: LÁZÁR JÁNOSNAK IS BÍRÓSÁG ELÕTT KELL FELELNIE AZ ELIOS-ÜGY MIATT. A KORMÁNY ÁLTAL VÁLLALT LÉTSZÁM TÖBBSZÖRÖSÉT FOGADTA BE MENEKÜLTEKBÕL AZ ORSZÁG 2012 ÉS 2015 KÖZÖTT. OBSZCÉN STÍLUSBAN BESZÉLT PUTNOK POLGÁRMESTERE A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI TANÁCSRA ÖSSZEGYÛLT POLGÁRMESTEREK ELÕTT. TAMÁS BARNABÁS AZZAL FENYEGETÕZÖTT, HOGY AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK UTÁN MEGNÉZHETI MAGÁT AZ, AKI NEM A FIDESZRE SZAVAZOTT. MEGKEZDTÉK AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTEK, AZ INDULÁSHOZ 500 ÉRVÉNYES AJÁNLÁST KELL LEADNIUK. MIND A 10286 SZAVAZÓKÖRBE SZAVAZATSZÁMLÁLÓT DELEGÁLNA A JOBBIK, MERT ATTÓL TARTANAK, HOGY A HATALOM BEFOLYÁSOLHATJA A VÁLASZTÁS TISZTASÁGÁT. VESZÉLYESNEK TARTJA A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE A BÉRUNIÓT. KÖZMUNKÁSOK GYÛJTIK AZ ALÁÍRÁST A FIDESZES JELÖLTNEK A SZOLNOK MEGYEI CSATASZÖGÖN - 444. LÁZÁR JÁNOS: KÖTELEZÕ GIMNÁZIUMI FELVÉTELI BEVEZETÉSÉRE LENNE SZÜKSÉG - NAPI.HU. MEGINT FEL KELL ÚJÍTANI A NAGYKÖRÚTI SÍNEKET, MERT NEM BÍRJÁK A COMBINÓK SÚLYÁT. HIÁBA TILTAKOZNAK SZÉKELYUDVARHELYEN, A MAGYAR ÁLLAM HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉGE TOVÁBB SZENNYEZI A TELEPÜLÉST. ÉSZAK-KOREA KILÁTÁSBA HELYEZTE, HOGY A 2021-ES TÉLI ÁZSIAI JÁTÉKOKAT KÖZÖSEN RENDEZNÉ MEG DÉL-KOREÁVAL. TRUMP TÁMOGATJA A KORÁBBI ELNÖKJELÖLT MITT ROMNEY SZENÁTORJELÖLTSÉGÉT. BULGÁRIA A SCHENGENI ÖVEZETEN BELÜLI HATÁRELLENÕRZÉSEK MEGSZÜNTETÉSÉT SÜRGETI. LEGKEVESEBB 17 EMBER MEGHALT MOZAMBIK FÕVÁROSÁBAN, MERT EGY HATALMAS SZEMÉTDOMB A HEVES ESÕZÉSEK MIATT A LAKÓHÁZAKRA DÕLT. TÁMADÁSSAL FENYEGETTE A SZÍRIAI HADSEREGET A TÖRÖK KÜLÜGYMINISZTER. TRUMP IS TÁMOGATJA AZT A TÖRVÉNYJAVASLATOT, AMELY SZIGORÍTANÁ A FEGYVERVÁSÁRLÁST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. HALÁLRA ÍTÉLTEK EGY TÖRÖK NÕT IRAKBAN, AKI CSATLAKOZOTT AZ ISZLÁM ÁLLAMHOZ. BULDÓZEREKKEL TÜNTETI EL A ROHINGYA TÖMEGSÍROKAT A MIANMARI KORMÁNY. FELÜLVIZSGÁLJA A BRIT KORMÁNY A FELSÕOKTATÁSI TANDÍJAK RENDSZERÉT. KORLÁTOZÁS NÉLKÜL KÖZLEKEDHETNEK A VONATOK KÕBÁNYA-KISPESTEN, MIUTÁN KEDD HAJNALRA HELYREÁLLÍTOTTÁK A HIBÁT A VONALON. HOLTAN TALÁLTAK RÁ AZ UTCÁN EGY 69 ÉVES NÕRE DEBRECENBEN. GÉPJÁRMÛ ÉS SZEMÉLYVONAT ÜTKÖZÖTT NAGYSIMONYBAN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTJÁK EGY FÕVÁROSI GIMNÁZIUM IGAZGATÓHELYETTESÉT. KÖZEL EGYMILLIÁRD FT-OS ÁFACSALÁS MIATT JAVASOLNAK VÁDEMELÉST EGY REPCEOLAJJAL KERESKEDÕ CSOPORT TAGJAI ELLEN.