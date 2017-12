Külföldi megfigyelőket hívna az országba a Momentum – Reggeli járat

FÁKLYÁS TÜNTETÉST SZERVEZ A JOBBIK PÉNTEKRE A FIDESZ SZÉKHÁZA ELÉ JELENTETTE BE VONA GÁBOR HÉTFÕN A PARLAMENTBEN. VONA: ORBÁN DÖNTÖTT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BÜNTETÉSÉRÕL, MERT DIKTATÚRÁT AKAR LÉTREHOZNI MAGYARORSZÁGON. NÉMET LAP: ORBÁN PÁNIKSZERÛEN TART A JOBBIK VÁLASZTÁSI SIKERÉTÕL, EZÉRT HAJLANDÓ KÉTES ESZKÖZÖKHÖZ NYÚLNI. 11 PONTOS ANTIKORRUPCIÓS JAVASLATCSOMAGOT KÉSZÍT AZ LMP, SZÉL BERNADETT NÉV SZERINT SOROLTA A PARLAMENTBEN, HOGY KIKET SZÁMOLTATNA EL. HATÁROZATI JAVASLATOT NYÚJTOTTAK BE A KORMÁNYPÁRTOK AZ EP „SOROS-TERV” VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZATÁVAL SZEMBEN. "NEM A KORMÁNY HATÁSKÖRE" ORBÁN VIKTOR SZERINT PÓCS JÁNOS FIDESZES KÉPVISELÕ SOROSOZÓS DISZNÓVÁGÁSOS FOTÓJA. ISMERETES, PÓCS A HÉTVÉGÉN EGY „Õ VOLT A SOROS” FELIRATÚ LESZÚRT DISZNÓ KÉPÉT OSZTOTTA MEG KÖZÖSSÉGI OLDALÁN. TAGADTA ROGÁN ANTAL AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG ELÕTT, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLNA A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKET FORGALMAZÓ CÉGEKKEL. TOVÁBBI 3%-KAL NÖVELTE TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ, A JOBBIK 2%-OT ESETT, AZ MSZP STAGNÁL REPUBLIKON INTÉZET. MEGBÁNTA KARÁCSONY GERGELY, HOGY MINISZTERELNÖK-JELÖLTTÉ VÁLASZTOTTÁK DERÜLT KI EGY KISZIVÁROGTATOTT HANGFELVÉTELBÕL. KARÁCSONY GERGELY: EZ A TITKOS HANGFELVÉTEL IS CSAK AZT BIZONYÍTJA, HOGY ÉN FELELÕSSÉGTUDATBÓL CSINÁLOM, AMIT CSINÁLOK. JUHÁSZ PÉTER ÁLLÍTÁSA SZERINT NEM TUDJA, HOGY KI SZIVÁROGTATTA KI A FELVÉTELT, MINT MONDTA: „ILYET MÉG ROGÁNNAL SEM TENNE”. FELFÜGGESZTETTE HAVAS HENRIKET AZ ATV SZEXUÁLIS ZAKLATÁSOS ÜGYEI MIATT. HAVAST ELÕSZÖR KÉT NAPPAL A VONA GÁBORRÓL ÍRT KÖNYVÉNEK MEGJELENÉSE ELÕTT VÁDOLTÁK MEG SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL. TASZ: JOGERÕS, HOGY A JOBBIKOS VEZETÉSÛ TISZAVASVÁRI ÖNKORMÁNYZATA MEGSÉRTETTE A ROMÁK EMBERI MÉLTÓSÁGÁT. FELSZÓLÍTOTTA A KORMÁNYT A DK, HOGY NE KÉNYSZERÍTSE A POSTAI DOLGOZÓKAT "KORMÁNYZATI PROPAGANDAANYAGOK" KÉZBESÍTÉSÉRE. SZIJJÁRTÓ: KIJEVNEK VÉGRE KELL HAJTANIA A VELENCEI BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAIT AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN! ISMERETLEN EREDETÛ ROBBANÁS TÖRTÉNT EGY NEW YORK-I BUSZPÁLYAUDVARNÁL, HÁROM METRÓVONALAT KIÜRÍTETTEK. SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT CSÕBOMBA ROBBANHATOTT, A RENDÕRSÉG ELFOGOTT EGY GYANÚSÍTOTTAT. ELRENDELTE AZ OROSZ CSAPATOK SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ VISSZAVONÁSÁNAK MEGKEZDÉSÉT HÉTFÕN VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. KÖZÖS RAKÉTAVÉDELMI HADGYAKORLATOT TART DÉL-KOREA, JAPÁN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉS MIATT. LAPÉRTESÜLÉS: A PRÁGAI ÉS BUDAPESTI VEZETÉS AZT TERVEZI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ HASONLÓAN JERUZSÁLEMBE TEGYE ÁT IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT. ORBÁN VIKTOR A HÍR TV KÉRDÉSÉRE TAGADTA, HOGY JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETNÉ AZ IZRAELI MAGYAR KÖVETSÉGET. KÖVETELI AZ ARAB LIGA, HOGY WASHINGTON VONJA VISSZA JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT. NETANJAHU: SOKAK VÉLEMÉNYÉVEL SZEMBEN ÉPPHOGY LEHETÕVÉ TESZI A KÖZEL-KELETI BÉKÉT TRUMP JERUZSÁLEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSE. ELÍTÉLTE A NÉMET KORMÁNY, HOGY IZRAELI ZÁSZLÓKAT ÉGETTEK A HÉTVÉGÉN BERLINI TÜNTETÉSEKEN. BRIT NAGYKÖVET: A MAGYAROKNAK NEM KELL A BREXIT MIATT ELHAGYNIUK NAGY-BRITANNIÁT. TÖBB EZREN TÜNTETTEK VASÁRNAP ESTE A BUKARESTI VICTORIEI TÉREN AZ IGAZSÁGÜGYI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN. NEM INDÍT ÉS NEM IS FOGAD JÁRATOKAT A NAGY-BRITANNIÁT SÚJTÓ HAVAZÁS MIATT A LEGNAGYOBB LONDONI REPTÉR ÉS A BIRMINGHAMI LÉGIKIKÖTÕ SEM. KIVÉTEL NÉLKÜL MINDEGYIK OROSZ SPORTOLÓ INDULNA A JÖVÕ ÉVI TÉLI OLIMPIÁN, MÉG AKKOR IS, HA CSAK SEMLEGES ZÁSZLÓ ALATT VERSENYEZHETNEK. LAKÓHÁZNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISREPÜLÕGÉP SAN DIEGÓBAN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KIZÁRJA A LEGFONTOSABB ELLENZÉKI ERÕKET A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSBÓL A VENEZUELAI ÁLLAMFÕ. TÖBB DUNÁNTÚLI JÁRÁSRA MÁSODFOKÚ RIASZTÁST ADTAK KI A VIHAROS SZÉL VESZÉLYE MIATT. ÁRTATLANNAK VALLOTTA MAGÁT A VÖRÖSISZAPPER ELSÕRENDÛ VÁDLOTTJA HÉTFÕN A MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁS ELSÕ TÁRGYALÁSI NAPJÁN. LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER MOGYORÓDON. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL, ÉS AZ ÚT MENTI ÁROKBA BORULT EGY GÉPKOCSI A KECSKEMÉT ÉS SZENTKIRÁLY KÖZÖTTI ÚTON, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT A KÕBÁNYAI RENDÕRÖK, AKI RENDÕRNEK ADTA KI MAGÁT, MAJD 850 EURÓT VETT EL EGY KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRTÓL. 47 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.